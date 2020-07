Αθλητικά

Ο ΜακΓκρέγκορ “έβγαζε” 37,8 εκ. ευρώ το λεπτό τον τελευταίο χρόνο!

Στην κορυφή της λίστας των αθλητών απο όλα τα σπορ βρίσκεται ο Ιρλανδός άσος.

Ο Ιρλανδός αθλητής των μεικτών πολεμικών τεχνών, σύμφωνα με την ιστοσελίδα OLBG, αν και είχε μόνο έναν αγώνα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, κατάφερε και κέρδισε 25,2 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με 37,8 εκατομμύρια ανά λεπτό (εάν ειχε αγωνιστεί ένα λεπτό, αλλά ούτε καν, ο αγώνας του κράτησε λιγότερο).

Ο Μακ Γκρέγκορ γνωστός με το ψευδώνυμο «The Notorious» , πήρε αυτά τα χρήματα νικώντας μέσα σε μόλις σαράντα δευτερόλεπτα τον Ντόναλντ Τσερόνε.

Όπως αναφέρεται από την ισπανική εφημερίδα As, οι πιο αναγνωρισμένοι παίκτες στον πλανήτη, όπως Νεϊμάρ, Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο δεν τον πλησιάζουν καν.