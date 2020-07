Παράξενα

Μία χειραψία πριν από 28 χρόνια τον έκανε εκατομμυριούχο! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο άντρας από τις ΗΠΑ και γιατί δικαιούται να πάρει περίπου 5,7 εκατομμύρια δολάρια.

Τη ζωή του να αλλάζει είδε ένας άντρας από τις ΗΠΑ καθώς έγινε εκατομμυριούχος λόγω μίας χειραψίας που έκανε πριν από 28 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, ο Joe Feeney και ο Tom Cook έδωσαν τα χέρια το 1992 και συμφώνησαν ότι αν ένας από αυτούς κερδίσει στη λαχειοφόρο αγορά Powerball των ΗΠΑ θα μοιραστεί τα κέρδη με τον άλλον.

Σχεδόν 30 χρόνια αργότερα, το λαχείο έπεσε στον Tom Cook και κράτησε τον λόγο του απέναντι στον φίλο του. Ο Joe είπε ότι έμεινε άφωνος όταν ο φίλος του τον κάλεσε για να του πει ότι θα μοιραστεί μαζί του το τζακ ποτ των 22 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι δύο άνδρες ζουν στην περιοχή Menomonie της πολιτείας του Ουισκόνσιν.

«Συγχαρητήρια στον Τομ, τον Τζο και τις οικογένειές τους», ανέφερε σε δήλωσή της η διευθύντρια του Wisconsin Lottery, Cindy Polzin. «Η δύναμη της φιλίας και η χειραψία τους απέδωσε καρπούς. Είμαι ενθουσιασμένη για αυτούς. Έφτασε η τυχερή τους μέρα.»

Οι πιθανότητες να κερδίσει κανείς το συγκεκριμένο τζάκποτ εκτιμάται ότι είναι μία στα περίπου 292 εκατομμύρια.

Οι δύο άνδρες αποφάσισαν να πάρουν την επιλογή των μετρητών, περίπου 16,7 εκατομμυρίων δολαρίων, πράγμα που σημαίνει ότι, αφού αφαιρεθούν ομοσπονδιακοί και πολιτειακοί φόροι, ο καθένας θα πάρει σπίτι του περίπου 5,7 εκατομμύρια δολάρια.

Όπως γράφει το newsbeast.gr, oΤομ αποφάσισε να βγει στη σύνταξη αφού έμαθε για τη νίκη, ενώ ο Τζο είχε ήδη συνταξιοδοτηθεί. Λένε ότι ανυπομονούν να περάσουν περισσότερο χρόνο με την οικογένειά τους.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο τρόπο για να συνταξιοδοτηθώ», είπε ο Τομ. Ο Τομ είχε αγοράσει τον νικητήριο λαχνό με 2 δολάρια σε ένα κατάστημα της περιοχής του.