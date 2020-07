Κόσμος

Le Figaro για Αγία Σοφία: καρφί στο φέρετρο του Ατατούρκ η μετατροπή της σε τζαμί

Η κοσμική χώρα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, που μετέτρεψε το τζαμί σε μουσείο το 1934, πέρασε, σημειώνει σε άρθρο της η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, της οποίας το σημερινό πρωτοσέλιδο έχει τίτλο "Στην Αγία Σοφία επίδειξη ισλαμικής δύναμης του Ερντογάν" και συνοδεύεται από φωτογραφία με τη χθεσινή προσευχή παρουσία του Τούρκου προέδρου.

Όπως επισημαίνει το άρθρο με τίτλο "Το τέλος του Ατατούρκ", ο Ερντογάν "ο κατακτητής" με την κίνησή του αυτή εξασφάλισε για τον εαυτό του ένα θεαματικό χτύπημα που θα μείνει στην ιστορία. "Η βασιλική είναι το σύμβολο του χριστιανικού παρελθόντος της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι την κατάκτησή της από τους Οθωμανούς. Ο νέος σουλτάνος έχει χτυπήσει διπλά: δημιουργεί μια πολιτική εκτροπή και, πάνω απ' όλα, βλέπει την ολοκλήρωση, μετά από δεκαοκτώ χρόνια βασιλείας, του ισλαμο-εθνικιστικού του ονείρου".

Παρομοιάζει τον Τούρκο πρόεδρο με τον Μεχμέτ Β', ο οποίος το βράδυ της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης το 1453, περπάτησε προς τη χριστιανική βασιλική για να την μετατρέψει στο μουσουλμανικό τελετουργικό. "Το μήνυμα είναι σαφές: η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα είναι το νέο μοντέλο για τη σύγχρονη Τουρκία. Η κοσμική χώρα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, που μετέτρεψε το τζαμί σε μουσείο το 1934, πέρασε", αναφέρει.

Το δημοσίευμα επισημαίνει πως με την πάροδο του χρόνου, η Αγία Σοφία είχε γίνει ζωντανή μαρτυρία για την αναζήτηση της συμφιλίωσης μεταξύ του χριστιανικού και μουσουλμανικού μονοθεϊσμού. "Αυτό το εντυπωσιακό βήμα οπισθοδρόμησης είναι ένα καρφί στο φέρετρο του Ατατούρκ, του οποίου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν σταματά να αποδομεί τα αγάλματα. Δυσφημισμένος για την κοσμική του πολιτική, εκπροσωπεί μια Τουρκία που στερείται οποιασδήποτε αυτοκρατορικής φιλοδοξίας".

"Ο νέος σουλτάνος μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει επανακτήσει πλήρως την Κωνσταντινούπολη και έτσι κολακεύει το τουρκικό εθνικιστικό πνεύμα ... και τους απαραίτητους ακροδεξιούς συμμάχους του. Αφού μετέτρεψε το κοινοβουλευτικό καθεστώς σε μια αυταρχική Προεδρία, ολοκλήρωσε με τη δημιουργία μιας χώρας του χεριού του". Αναφέρει δε πως ο Ερντογάν με τον τρόπο αυτό αποσπά την προσοχή από την οικονομική κρίση και την εξασθενημένη υποστήριξη προς το κόμμα του, το AKP, το οποίο έχασε την Κωνσταντινούπολη, την 'Αγκυρα και άλλες μεγάλες πόλεις στις δημοτικές εκλογές.

"Λέει δυνατά και ξεκάθαρα ότι δεν θα εμποδίζεται πλέον από δυτικές αξίες όπως η δημοκρατία. Υπονομεύει την εικόνα μιας σχετικά ανοιχτής μουσουλμανικής κοινωνίας. Αυτός ο ενοχλητικός σύμμαχος ανοίγει μια ανεπανόρθωτη ρήξη με τη Δύση", τονίζει.