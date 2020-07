Κοινωνία

Τροχαίο με εγκατάλειψη: βρέθηκε ο οδηγός που τραυμάτισε μάνα και παιδί

Ταυτοποιήθηκε ο δράσης, ο οποίος άφησε αβοήθητα τα τραυματισμένα θύματα του.

Στην ταυτοποίηση του δράστη που τραυμάτισε και εγκατέλειψε, την Πέμπτη, μία μητέρα και το 8χρονο παιδί της στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Πάτρα, προχώρησαν οι Αρχές.

Πρόκειται για έναν 16χρονο, που δεν κατέχει δίπλωμα οδήγησης. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Ο ανήλικος παρέσυρε, με τη μοτοσυκλέτα του, την γυναίκα και το κοριτσάκι της, ενώ κινούνταν πεζή, με αποτέλεσμα των τραυματισμό τους. Τα θύματα διακομίσθηκαν, αμέσως μετά, σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

«Σε συνέχεια του από 22-7-2020 ενημερωτικού μας δελτίου αδικημάτων και συμβάντων, που αφορούσε παράσυρση, από άγνωστο δράστη, πεζής γυναίκας, καθώς και οκτάχρονου κοριτσιού στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα, σας ενημερώνουμε ότι από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη και πρόκειται για έναν ανήλικο ημεδαπό ηλικίας 16 ετών, ο οποίος στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης».

