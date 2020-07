Παράξενα

Σκύλοι μαθαίνουν να μυρίζουν τον κορονοϊό (βίντεο)

Σε εξέλιξη είναι η εκπαίδευση τους. Η Γερμανίδα Υπ. Άμυνας επισκέφθηκε την μονάδα για να δει από κοντά μέρος της εκπαίδευσης.

Η Γερμανίδα υπουργός Άμυνας Άνεγκρετ Κραμπ-Καρενμπάουερ μετέβη με ελικόπτερο στους στρατώνες στην περιοχή Ουλμεν, στην περιοχή του Άιφελ, όπου σκύλοι εκπαιδεύονται στην ανίχνευση του ιού Covid19.

Η Υπουργός Άμυνας παρακολούθησε τμήμα της εκπαίδευσης, με τα τετράποδα να «εισπνέουν» τον κορονοϊό, προκειμένου στην συνέχεια να αναγνωρίζουν εάν κάποιος είναι φορέας του ιού ή όχι.

Η αξιωματούχος της Γερμανίας εντυπωσιάστηκε από το θέαμα και τις προοπτικές της εκπαίδευσης, τόνισε όμως ότι οι εν λόγω σκύλοι δεν είναι ακόμη έτοιμοι για να αναλάβουν δράση.