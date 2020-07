Αθλητικά

Στο “σφυρί” με τιμή - ρεκόρ παπούτσια του Τζόρνταν

Η υψηλότερη τιμή αφορά σε ένα ζευγάρι Air Jordan που φορούσε το 1985 όταν έσπασε το ταμπλό του καλαθιού με ένα κάρφωμα!

Ο μεγαλύτερος οίκος δημοπρασιών στον κόσμο, με έδρα το Λονδίνο, Christie's, δημοπρατεί έντεκα ζεύγη παπουτσιών που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν.

Η υψηλότερη τιμή, ένα ζευγάρι Air Jordan 1 Highs που φορούσε το 1985 σε μια θερινή επείδειξη στην Τεργέστη, όπου έσπασε το ταμπλό του καλαθιού με ένα κάρφωμα, εκτιμάται μεταξύ 650.000 και 850.000 δολαρίων.

Η δημοπρασία, που θα γίνει αποκλειστικά online, θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου.