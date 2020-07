Κόσμος

Αγία Σοφία: ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο

Η αποφαση του Ερντογάν, λίγες ώρες μετά απο την πρώτη μουσουλμανική προσευχή, που προκαλεί σάλο αντιδράσεων. Τι αναφέρει ο Κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης.

Εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο θα παραμένει από εδώ και στο εξής το «Μεγάλο Τέμενος» – όπως ονομάζεται πλέον από την Άγκυρα – της Αγίας Σοφίας. Την εντολή αυτή έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μία μέρα μετά την προσευχή στο εσωτερικό του ιστορικού μνημείου.

«Ο πρόεδρος μάς έδωσε εντολή να είναι ανοιχτή η Αγιά Σοφιά 24 ώρες το 24ωρο για προσευχή, αρχής γενομένης από σήμερα. Το «τζαμί» Αγία Σοφιά θα είναι πάντα ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στον πρόεδρό μας» έγραψε στο Τwitter ο κυβερνήτης της Κωνσταντίνουπολης, Αλί Γερλικάγια.

H 24ωρη λειτουργία της Αγίας Σοφίας θα λαμβάνει χώρα παράλληλα με τα εν εξελίξει έργα για την ολική μετατροπή του μνημείου σε ισλαμικό τέμενος. Η παραπάνω απόφαση, όπως είναι φυσικό, έρχεται να προστεθεί στην προπαγανδική φιέστα, η οποία στήθηκε την Παρασκευή στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας, με την πρώτη μουσουλμανική προσευχή, έπειτα από 86 ολόκληρα χρόνια.