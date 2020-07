Αθλητικά

Τραυματίας ο Μπαπέ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γνωμοδότηση των γιατρών. Πόσο καιρό θα μείνει εκτός αγώνων ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν, μετά τον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας.

«Διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο με σοβαρό τραυματισμό στο πλάγιο μέρος του. Ο ασθενής πρέπει να επανεκτιμηθεί εντός 72 ωρών με κλινική αλλά και απεικονιστική εξέταση».

Αυτή είναι η εκτίμηση των γιατρών της Παρί ΣΖ, σχετικά με τον τραυματισμό του Κιλιάν Μπαπέ στον χθεσινό τελικό με την Σεντ Ετιέν, όπου οι πρωταθλητές έκαναν το νταμπλ (νίκησαν 1-0), που έγινε γνωστή με επίσημη ανακοίνωση.

Ο Κιλιάν Μπαπέ τραυματίστηκε στο δεξιό αστράγαλο ,στο 25’ του χθεσινού τελικού του γαλλικού Κυπέλλου , που κατέκτησε η Παρί ΣΖ, έπειτα από το πολύ σκληρό μαρκάρισμα του αρχηγού της Σεντ Ετιέν, Λοΐκ Περίν.

Αναφορές το πρωί στα ΜΜΕ στην Γαλλία, σημείωναν ότι ο Γάλλος επιθετικός θα χρειαστεί να μείνει εκτός τουλάχιστον 14 ημέρες, φτάνοντας στην καλύτερη περίπτωση στον πάγκο της Παρί ΣΖ για τον αγώνα με την Αταλάντα (12/8) στη Λισαβόνα, στα προημιτελικά του Champions League.

Ο Μπαπέ, που πέρασε όλη τη νύχτα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις δεν θα αγωνιστεί σίγουρα στον τελικό του League Cup της επόμενης Παρασκευής με τη Λιόν.