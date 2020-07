Κόσμος

Δικαστική διαμάχη Ιράν-ΗΠΑ για την παρενόχληση αεροσκάφους από F-15

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως οι επιβάτες της πτήσης μπορούν να μηνύσουν την Ουάσινγκτον, ενώ έκανε καταγγελία στον ICAO.

Η δικαιοσύνη του Ιράν ανακοίνωσε πως οι επιβάτες ενός αεροσκάφους, που κατά την Τεχεράνη «παρενοχλήθηκαν» εν πτήσει αυτήν την εβδομάδα από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος πάνω από τη Συρία, έχουν τη δυνατότητα να μηνύσουν τον αμερικανικό στρατό για αποζημίωση στα ιρανικά δικαστήρια.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αρκετοί επιβάτες στην πτήση Mahan Air που κατευθύνονταν την Πέμπτη από την Τεχεράνη προς τη Βηρυτό τραυματίστηκαν, όταν ο κυβερνήτης του αεροσκάφους αναγκάσθηκε να αλλάξει απότομα ύψος για να αποφύγει σύγκρουση με αμερικανικό μαχητικό. Πλάνα από το εσωτερικό του αεροσκάφους, που μεταδόθηκαν από την ιρανική κρατική τηλεόραση την Παρασκευή, παρουσίαζαν έναν επιβάτη ξαπλωμένο ακίνητο στο πάτωμα και ένα άλλο τραυματισμένο σε μύτη και μέτωπο.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως το F-15 πετούσε σε ασφαλή απόσταση και ο κυβερνήτης του απλώς διεξήγαγε μια οπτική επιθεώρηση του αεροσκάφους, καθώς αυτό περνούσε κοντά στη βάση Τανφ στη Συρία, όπου βρίσκονται αμερικανικές δυνάμεις.

«Όλοι οι επιβάτες στην πτήση 1152 της Mahan Air, Ιρανοί και μη Ιρανοί, μπορούν να μηνύσουν τον τρομοκρατικό στρατό των ΗΠΑ - διοικητές, αυτουργούς, επόπτες και βουλευτές - στα ιρανικά δικαστήρια για ηθικές και σωματικές βλάβες», δήλωσε ο Αλί Μπαγερί-Κανί, επικεφαλής του γραφείου δικαιωμάτων του ιρανικού δικαστικού σώματος, μιλώντας στο ημι-επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ILNA.

Ο ίδιος τόνισε πως οι ενάγοντες θα μπορούσαν επίσης να ακολουθήσουν και τη διεθνή νομική οδό μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που επιβλέπει τις διεθνείς συμφωνίες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας.

Ο Μπαγερί-Κάνι τόνισε ότι τα ιρανικά δικαστήρια ακολουθούν τη νομοθεσία που διέπει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις «τυχάρπαστες και τρομοκρατικές πράξεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή».

Δεν έχει γίνει σαφές εάν κάποιος από τους επιβάτες έχει υποβάλλει μήνυση στον στρατό των ΗΠΑ.

Το Ιράν ανακοίνωσε εξάλλου ότι προέβη σε καταγγελία στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

Το περιστατικό ήταν το τελευταίο επεισόδιο στην ένταση που χαρακτηρίζει τις σχέσεις Τεχεράνης και Ουάσινγκτον αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2018 από την πυρηνική συμφωνία του Ιράν με έξι διεθνείς δυνάμεις και επέβαλε κυρώσεις που έχουν πλήξει την οικονομία της χώρας.