Ινδία: Εκατομμύρια εκτοπίστηκαν από τους μουσώνες (βίντεο)

Δραματική είναι η κατάσταση από τις πλημμύρες, που έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους και εκατομμύρια εκτοπισμένους.

Με βάρκες απομάκρυναν τους κατοίκους των πλημμυρισμένων περιοχών οι Υπηρεσίες της Ινδίας, μετά τις συνεχείς βροχοπτώσεις που πλήττουν το κρατίδιο Μπιχάρ (Bihar).

Περισσότεροι από 6,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τις πλημμύρες, κυρίως, σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι μουσώνες, που ξεκινούν από τον Ιούνιο και διαρκούν μέχρι το Σεπτέμβριο, έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στην νότια Ασία.

Περίπου 550 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ινδία, το Μπαγκλαντές και το Νεπάλ, ενώ εκατομμύρια έχουν αφήσει τις εστίες τους από τον περασμένο μήνα.

Χαρακτηριστική της κατάστασης που επικρατεί είναι το βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί η διάσωση οικογένειας από πλημμυρισμένη περιοχή της Ινδίας.