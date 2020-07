Κόσμος

Ισραήλ: Αερόστατα αντί για αεροπλάνα στο αεροδρόμιο (εικόνες)

Η επιδημία του κορονοϊού έχει καθηλώσει πολλά αεροσκάφη και τις θέσεις τους στους διαδρόμους του αεροδρομίου πήραν τα αερόστατα.

Με τους διαδρόμους του άδειους, λόγω κορονοϊού, αεροδρόμιο του Ισραήλ έδωσε την άδεια σε τέσσερα αερόστατα να απογειωθούν το πρωί του Σαββάτου.

Το αεροδρόμιο είχε κλείσει ειδικά για την περίσταση, με τις προετοιμασίες να έχουν ξεκινήσει από τα ξημερώματα.

Το αεροδρόμιο του Ben Gurion έχει λιγότερες πτήσεις λόγω της επιδημίας του κορονοϊού και πολλοί από τους περιορισμούς είναι ακόμα σε ισχύ.

Το Ισραήλ είχε μπει σε διαδικασία καθολικού lockdown από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο, περίοδο κατά την οποία κατάφερε να περιορίσει σε σημαντικό βαθμό την εξάπλωση του ιού.

Αλλά μετά την άρση των μέτρων, τα νέα κρούσματα παρουσίασαν ραγδαία αύξηση.

Η χώρα έχει συνολικά 57.000 κρούσματα και τουλάχιστον 442 νεκρούς, ενώ πάνω από 24.000 ασθενείς έχουν αναρρώσει.