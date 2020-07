Αθλητικά

Τσάβι: Βρέθηκα θετικός στον κορονοϊό

Τι αναφέρει ο Ισπανός προπονητής και πρώην άσος της Μπαρτσελόνα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Ο προπονητής της Αλ-Σαντ, Τσάβι Ερνάντες, πρώην μέσος της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας, δήλωσε σήμερα ότι εξετάστηκε θετικά στο κορονοϊό, αλλά ήταν ασυμπτωματικός.

Ο Τσάβι, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με το σύλλογο του Κατάρ στις 5 Ιουλίου, δήλωσε ότι θα απομονωθεί καθώς η ομάδα του προετοιμάζεται για τον πρώτο αγώνα της μετά την αναστολή της Qatar Stars League (QSL) λόγω της πανδημίας COVID-19.

«Σήμερα δεν θα μπορέσω να βρίσκομαι με την ομάδα μου στην επιστροφή της στο πρωτάθλημα», ανέφερε ο Τσάβι στην ιστοσελίδα του συλλόγου. «Ο Ντάβιντ Πρατ θα είναι εκεί εκ μέρους μου ως επικεφαλής του τεχνικού προσωπικού. Πριν από λίγες μέρες, ακολουθώντας το πρωτόκολλο της QSL, βρέθηκα θετικός στην τελευταία εξέταση COVID-19. Ευτυχώς, νιώθω εντάξει, αλλά θα απομονωθώ έως ότου τα πράγματα γίνουν περισσότερο ξεκάθαρα. Όταν το επιτρέψουν οι υπηρεσίες υγείας, θα είμαι πολύ πρόθυμος να επιστρέψω στην καθημερινή μου ρουτίνα και να εργαστώ.»

Το QSL ξανάρχισε την Παρασκευή, μετά την αναστολή του από τον Μάρτιο λόγω της πανδημίας.