Κορονοϊός: Νέο τεστ για τον Μπολσονάρου

Τα αποτελέσματα της εξέτασης που έκανε μετά από εβδομάδες καραντίνας στην προεδρική κατοικία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βραζιλίας.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου ανακοίνωσε σήμερα πως τα αποτελέσματα από την εξέτασή του για κορονοϊό ήσαν αρνητικά, ύστερα από αρκετές εβδομάδες που πέρασε σε καραντίνα μέσα στην προεδρική κατοικία λόγω προσβολής του από την ασθένεια.

Σε φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπολσονάρου εμφανίζεται με ένα κουτί υδροξυχλωροκίνη, ένα φάρμακο κατά της ελονοσίας που ο ίδιος θεωρεί ως 'πανάκεια' για την ανάρρωσή του, παρά την έλλειψη επιστημονικών στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητά του. Στο συνοδευτικό κείμενο τονίζει ότι το τεστ RT-PCR για το SARS-CoV-2 ήταν αρνητικό.

Μολαταύτα, δεν διευκρινίζεται πότε έγινε η εξέταση, ούτε παρέχονται άλλες λεπτομέρειες.

Ο Μπολσονάρου βρέθηκε θετικός τρεις φορές αυτόν τον μήνα στις εξετάσεις για τον κορονοϊό, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διάγνωσης στις 7 Ιουλίου για την COVID-19, της ασθένειας που προκαλείται από το νέο κοροναϊό.

Έκτοτε, βρίσκεται σε μερική απομόνωση στην προεδρική κατοικία, συμπληρώνοντας την επίσημη ατζέντα του με βιντεοδιασκέψεις. Εντοπίστηκε από τα μέσα ενημέρωσης περιστασιακά σε εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένης μίας συγκέντρωσης οπαδών του, όπου χαιρέτησε τους παριστάμενους, αφαιρώντας τη μάσκα του συχνά σε απόσταση μόλις μερικών μέτρων.

Ο Μπολσονάρου ήταν ένα από τα περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια κρούσματα στη Βραζιλία, που αποτελεί τη δεύτερη χώρα με τον βαρύτερο απολογισμό στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πανδημία έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 85.000 ανθρώπους στη Βραζιλία.

Ο Μπολσονάρου έχει υποτιμήσει τους κινδύνους του ιού, τον οποίο έχει κατονομάσει "γριππούλα" και αψηφά τους ειδικούς στον τομέα της δημόσιας υγείας, ενώ αντιτίθεται σε όσους κυβερνήτες και τους δημάρχους έχουν επιβάλλει περιοριστικά μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας. Ο ακροδεξιός λαϊκιστής ηγέτης προειδοποίησε ότι τέτοιες πολιτικές είναι χειρότερες από τον ίδιο τον ιό και προέτρεψε τις επιχειρήσεις να ανοίξουν ξανά γρήγορα.

Ανακοίνωσε πάντως πως θα αρχίσει να ταξιδεύει σε όλη τη χώρα, αφού αναρρώσει από την ασθένειά του.