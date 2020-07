Υγεία - Περιβάλλον

Τέλος στον πόνο λόγω ρήξης τενόντων του ώμου, στο Metropolitan

Γράφει ο Ιωάννης Τσώλος, Διευθυντής Ορθοπαιδικός, Metropolitan Hospital.

Η μερική ρήξη τενόντων του ώμου είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον καθένα και είναι μια από τις κύριες αιτίες που πολύς κόσμος σταματάει την άθληση. Τώρα, όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, μπορούν να ωφεληθούν από τη νέα θεραπεία.

Τώρα, στο Metropolitan Hospital, η πρωτοποριακή θεραπεία με «Healix Transtend Anchors» & «Percannula System» δίνει λύση στη μερική ρήξη τενόντων. Πρόκειται για μια μέθοδο ελάχιστης επεμβατικότητας με μικρότερες τομές, χαμηλότερο κόστος και λιγότερο χρόνο νοσηλείας και αποκατάστασης.

«Γιατρέ μου, «...δεν μπορώ να φτάσω το ντουλάπι», «δεν μπορώ να πιάσω τη ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο», «δεν μπορώ να σηκώσω το χέρι μου». Ο κ. Ιωάννης Τσώλος, Διευθυντής Ορθοπαιδικός στο Metropolitan Hospital, εξηγεί πως αυτές οι περιγραφές προέρχονται από ασθενείς με μερική ρήξη τενόντων του ώμου. Πρόκειται για την πιο συχνή πάθηση του ώμου, μια πάθηση που δεν κάνει διακρίσεις σε φύλο και ηλικία και αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες που πολλοί χειρώνακτες αδυνατούν να συνεχίσουν να δουλεύουν και πολλοί άνθρωποι σταματούν τη γυμναστική και την άθληση.

«Healix Transtend Anchors & Percannula System»

Η «Healix Transtend Anchors» & «Percannula System» είναι μια πρωτοποριακή, αναίμακτη, ελάχιστης επεμβατικότητας και ημερήσιας νοσηλείας μέθοδος, η οποία αποτελεί τον νεότερο τρόποι αποκατάστασης της μερικής ρήξης υπερακανθίου και υπακανθίου τένοντος του στροφικού πετάλου του ώμου.

Το Metropolitan είναι ένα από τα πρώτα και τα λίγα κέντρα στην Ελλάδα όπου εφαρμόζεται η πρωτοποριακή διαδερμική μέθοδος, χάρη στην οποία η μερική ρήξη τενόντων θεραπεύεται με λιγότερες τομές, μικρότερο κόστος, λιγότερο χρόνο νοσηλείας και μειωμένο χρόνο αποκατάστασης.

Με τη χρήση εξελιγμένης τεχνολογίας, η κάμερα μπαίνει μέσα στην άρθρωση του ώμου, διαδερμικά, χωρίς χειρουργικό τραύμα και νοσηρότητα και καθηλώνεται ο τένοντας στη σωστή ανατομική του θέση.

Έντονος πόνος και δυσκαμψία

Το βασικό σύμπτωμα της ρήξης είναι έντονος ή βύθιος πόνος, ο οποίος χειροτερεύει όταν ξαπλώνει κανείς στην πάσχουσα πλευρά. Επίσης, παρουσιάζεται δυσκαμψία, κοινώς «πάγωμα του ώμου».

Συντηρητική θεραπεία

Κατ’ αρχάς, ο ασθενής πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικευμένο και έμπειρο γιατρό ώστε να τεθεί η σωστή διάγνωση.

Εφόσον πρόκειται για μερική ρήξη υπερακανθίου ή υπακανθίου ξεκινάει η συντηρητική θεραπεία με φυσικοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή, εκχύσεις κορτικοστεροειδών PRP ή με βλαστοκύτταρα. Αν, σε περίπου οκτώ εβδομάδες, η θεραπεία δεν φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ακολουθεί το επόμενο βήμα που είναι η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος.

Τα πλεονεκτήματα

Η νέα θεραπεία μειώνει στο μισό το χρόνο αποκατάστασης, που από έξι μήνες γίνεται τρεις.

Η μέθοδος πλεονεκτεί σε σχέση με προηγούμενες, διότι πραγματοποιείται χωρίς μετατροπή τής μερικής σε πλήρη ρήξη. Παλαιότερα έπρεπε, πρώτ’ απ’ όλα, η μερική ρήξη να γίνει ολική για να υπάρξει αποτελεσματική επέμβαση. Αυτό είχε ως αποτελέσματα τη διαταραχή της ανατομίας του τένοντα, το μεγάλο χρόνο νοσηλείας, το μεγάλο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας (6 – 9 μήνες) και, φυσικά, το ανάλογο κόστος.

Επιπλέον, αποφεύγονται χειρουργικά λάθη σχετικά με το ποιες μερικές ρήξεις πρέπει να αποκατασταθούν και ποιες όχι.

Όλοι μπορούν να ωφεληθούν

Ο κ. Τσώλος εξηγεί: «Όλοι μπορούν να ωφεληθούν από τη νέα μέθοδο. Η θεραπεία ‘Healix Transtend Anchors’ & ‘Percannula System’ δεν έχει αντενδείξεις ηλικίας και φύλου».

Προϋποθέσεις για την επιτυχία

Η σωστή διάγνωση, η σωστή ταξινόμηση και επιλογή του ασθενούς και ένας γιατρός έμπειρος στην τεχνική «Healix Transtend Anchors» και «Percannula System» είναι οι προϋποθέσεις για απόλυτη επιτυχία της αποκατάστασης μερικής ρήξης τενόντων.

Αυτές τις προϋποθέσεις πληροί με το παραπάνω το Metropolitan Ηospital με μια ομάδα έτοιμη να προσφέρει σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έναν ασφαλή και μόνιμο τρόπο να παραμείνει δραστήριο για πολλά χρόνια, ακόμα και σε πολύ μεγάλη ηλικία, ελεύθερα και χωρίς άγχος.

Η πρωτοποριακή μέθοδος με «Healix Transtend Anchors» και «Percannula System» σημαίνει:

ακριβή και ανατομική αποκατάσταση του τένοντα

ελάχιστη επεμβατικότητα

ημερήσια νοσηλεία

λιγότερες τομές

μικρότερο κόστος

μειωμένο χρόνο αποκατάστασης.

Διαδερμική αρθροσκοπική αποκατάσταση του ώμου

Η αποκατάσταση μπορεί να γίνει είτε με τεχνική μιας (one anchor repair) είτε με τεχνική δύο αγκυρών (two anchor repair), ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης

Τοποθέτηση του «guidewire» δια του στροφικού πετάλου στο σημείο εισόδου της άγκυρας Αφαίρεση του οδηγού αφήνοντας την cannula εντός της άρθρωσης και δια των τενόντων Ακριβής τοποθέτηση της άγκυρας και έναρξη συρραφής του τένοντα διαδερμικά Τελική συρραφή και πλήρης αποκατάσταση του τένοντα του ώμου.

*Άρθρο του Ιωάννη Τσώλου, Διευθυντή Ορθοπαιδικού, Metropolitan Hospital.