Πέθανε ο Peter Green των Fleetwood Mac

Η ανακοίνωση της οικογένειας για το θάνατο του ιδρυτή του ιστορικού συγκροτήματος.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 73 ετών, ο Peter Green, συνιδρυτής του συγκροτήματος Fleetwood Mac.

Την ανακοίνωσε έκανε ο δικηγόρος της οικογένειας, εκ μέρους της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Green «έφυγε» ήρεμα στον ύπνο του.

«Με μεγάλη λύπη η οικογένεια του Peter Green ανακοινώνει το θάνατό του, αυτό το Σαββατοκύριακο, ήσυχα στον ύπνο του», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικότερη ανακοίνωση θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.

Μεταξύ των αριστουργημάτων που είχε γράψει ήταν και το «Black Magic Woman», το οποίο «απογείωσε» αργότερα ο Κάρλος Σαντάνα.

Ο BB King είχε πει ότι ο Green είχε «μία από τις πιο γλυκές φωνές» που είχε ακούσει ποτέ, ενώ ο Έρικ Κλάπτον είχε «αποθεώσει» τις επιδόσεις του στην κιθάρα.