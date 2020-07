Αθλητικά

Οι Βέλγοι ξαναστέλνουν τον Βράνιες στην ΑΕΚ

Η Άντερλεχτ φέρεται να εξετάζει την εκ νέου παραχώρηση του Βόσνιου αμυντικού στην “Ένωση”.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βελγικού Τύπου, ο Όγκνιεν Βράνιες είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στην ΑΕΚ. Όπως αναφέρει η ηλεκτρονική έκδοση της voetbalkrant, η Άντερλεχτ δεν επιθυμεί την παραμονή του Βόσνιου κεντρικού αμυντικού και εξετάζει την - εκ νέου - παραχώρησή του στην “Ένωση”.

Το δημοσίευμα αναφέρει τα εξής:

«Ο Όγκνιεν Βράνιες επέστρεψε στην Άντερλεχτ μετά το δανεισμό του στην ΑΕΚ. Ενδεχομένως για μικρό χρονικό διάστημα, καθώς και οι δύο σύλλογοι διαπραγματεύονται ξανά μια μετακίνηση.

Το μίνι θρίλερ γύρω από τον Βράνιες μπορεί σύντομα να ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το ενδιαφέρον της ΑΕΚ αναζωπυρώθηκε και ο ελληνικός σύλλογος ξεκίνησε ξανά τις διαπραγματεύσεις με την Άντερλεχτ. Και οι δύο πλευρές λένε ότι είναι κοντά σε συμφωνία. Αν συμβεί αυτό, θα σημάνει και την τελική αναχώρηση του Βράνιες από την Άντερλεχτ.

Το 2018, η Άντερλεχτ αγόρασε τον Βράνιες από την ΑΕΚ, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να αποδώσει στο Βέλγιο. Κυρίως ήρθε στο προσκήνιο με τις εξωαγωνιστικές του δραστηριότητες. Φέτος, δόθηκε δανεικός στην ΑΕΚ, το κοινό της οποίας τον λατρεύει».