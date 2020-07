Κοινωνία

Επιβάτες ιστιοφόρου διασώθηκαν από πλοίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο. «Άγιο» είχαν οι επιβαίνοντες, αφού περνούσε από το σημείο το επιβατικό πλοίο.

Σώοι και καλά στην υγεία τους είναι οι τέσσερις επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους (δύο άνδρες, δύο γυναίκες) που υπό αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, παρουσιάστηκε εισροή υδάτων στο σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Καρύστου.

Οι επιβαίνοντες παρελήφθησαν από το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Aqua Blue.

Στο σημείο όπου σημειώθηκε το συμβάν σπεύδουν δύο πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικό σκάφος.

Φωτογραφίες: cyclades24.gr