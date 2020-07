Κόσμος

Απειλεί την Ελλάδα ο Ερντογάν μετά τη βέβηλη φιέστα στην Αγία Σοφία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα ύψη συντηρεί την ένταση ο Πρόεδρος της Τουρκίας, μια ημέρα μετά την πρώτη μουσουλμανική προσευχή στο ιερό σύμβολο της Χριστιανοσύνης.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Συγκεκαλυμμένες πολεμικές απειλές εκτόξευσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του για τα εγκαίνια περιφερειακού αυτοκινητοδρόμου στην Αμάσεια, πριν καλά-καλά συμπληρωθούν 24 ώρες από τη βέβηλη φιέστα στην Αγία Σοφία. Παράλληλα στρώνει χαλί για διάλογο επί θεμάτων που ο ίδιος θεωρεί δίκαια, λογικά και ηθικά, αρκεί να υπάρχουν δελεαστικές προσφορές.

«Προστατεύουμε τα δικαιώματά μας, το δίκαιο και τα συμφέροντά μας και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τα παραβιάσει. Ό,τι είναι δίκαιο, λογικό και ηθικό είμαστε ανοικτοί να το συζητήσουμε και να ακούσουμε κάθε είδος προσφοράς. Αλλά αν μας επιβάλεις κάτι ή μας εκφοβίζεις, την απάντηση που δίνουμε θα την δεις επί του πεδίου. Αν χρειαστεί, δεν θα διστάσουμε να κάνουμε περισσότερα», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Οι αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ για τις τουρκικές προκλήσεις σε Αγία Σοφία, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, όχι μόνο δεν πτοούν τον Ερντογάν, αλλά τις ερμηνεύει ως ήσσονος σημασίας. «Απογοητεύσαμε ξανά εκείνους που περίμεναν να σκοντάψει και να γονατίσει η Τουρκία», είπε χαρακτηριστικά.

«Τα βήματά μας για την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι γενικά αποδεκτά και σεβαστά, παρά τις μερικές ήσσονες αντιρρήσεις. Τις τελευταίες ημέρες, ο σκοπός της χώρας που θορυβεί δεν είναι η Αγία Σοφία, ούτε η Ανατολική Μεσόγειος. Αλλά η ύπαρξη του τουρκικού έθνους και οι μουσουλμάνοι που ζουν στη γεωγραφική μας περιοχή. Το γνωρίζουμε αυτό», συμπλήρωσε ο Πρόεδρος της Τουρκίας.

Δεν έκρυψε μάλιστα ότι θέλει να αφήσει νεο-οθωμανικό αποτύπωμα κι έδωσε εντολή η Αγία Σοφία να παραμένει ανοικτή ως τζαμί όλο το 24ωρο. «Χθες, ανοίγοντας την Αγία Σοφία για προσευχή, θυμηθήκαμε τον Μωάμεθ τον Πορθητή», σημείωσε.

Διεκδικώντας ρόλο περιφερειακής υπερδύναμης, ο Τούρκος Πρόεδρος στέλνει μήνυμα ισχύος: «Μέσα κι έξω από τη χώρα μας, στο έδαφος, τον αέρα, τη θάλασσα, προστατεύουμε τα συμφέροντα της χώρας μας και των φίλων μας, από το Ιράκ έως τη Συρία κι από τη Λιβύη έως το Αιγαίο Πέλαγος. Οπουδήποτε υπάρχει απειλή κατά της χώρας μας, χωρίς αμφιβολία την έχουμε αντιμετωπίσει και επιδείξαμε την ανθεκτικότητα και την ισχύ μας».

Ο Ερντογάν απέφυγε, πάντως, να διευκρινίσει τις επόμενες κινήσεις του στην Ανατολική Μεσόγειο.