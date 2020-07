Πολιτική

Τουρκία: Επιστρέφουν στις βάσεις τους τα πολεμικά πλοία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προς αποκλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο. Παραμένει σε επιφυλακή ο ελληνικός στόλος, παρακολουθώντας τις κινήσεις στα τουρκικά παράλια.

Η σταδιακή απόσυρση των τουρκικών πλοίων δείχνει ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τις τελευταίες ώρες παρουσιάζεται τάση προς αποκλιμάκωση της έντασης που υπάρχει και, όπως έγινε γνωστό, έχει αρχίσει η σταδιακή απόσυρση όλων των τουρκικών πλοίων προς τους ναυστάθμους.

Ωστόσο, ο στόλος του Πολεμικού Ναυτικού παραμένει σε επιφυλακή, αφού είναι σε ισχύ ακόμα η παράνομη τουρκική Navtex και παρακολουθεί τις κινήσεις των τουρκικών πλοίων.