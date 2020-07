Οικονομία

Κορονοϊός: Προτιμούν τις διακοπές οδικώς οι Έλληνες τουρίστες (βίντεο)

Μεγάλες ουρές και κίνηση τα διόδια της Αττικής, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου.