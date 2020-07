Κόσμος

Ηνωμένο Βασίλειο: Σε καραντίνα όσοι επιστρέφουν από την Ισπανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δημοσίευμα του βρετανικού Τύπου, η απόφαση της Σκωτίας και το κόστος για την «πληγωμένη» Ισπανία.

Όλοι οι ταξιδιώτες από την Ισπανία που θα φθάνουν στη Βρετανία από απόψε μετά τα μεσάνυχτα, θα πρέπει να μπαίνουν μόνοι τους σε καραντίνα για 14 ημέρες για να διασφαλιστεί ότι δεν θα διασπείρουν τον κορονοϊό, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της Σκωτίας, την ώρα που δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου δημοσίευαν ότι και η κυβέρνηση της Αγγλίας και κεντρική του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει την ίδια πρόθεση.

«Η Ισπανία θα αφαιρεθεί από τον κατάλογο των χωρών που εξαιρούνται από τις απαιτήσεις καραντίνας λόγω του αυξημένου αριθμού κρουσμάτων κορονοϊού που έχει τις τελευταίες λίγες ημέρες», αναφέρει η κυβέρνηση της Σκωτίας σε ανακοίνωση.

«Η απόφαση, η οποία λήφθηκε επίσης από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις στη Βόρεια Ιρλανδία και την Ουαλία καθώς και από τη βρετανική κυβέρνηση, λήφθηκε προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος της μετάδοσης του ιού από αυτούς που ταξιδεύουν από την Ισπανία», προστίθεται.

Η βρετανική κυβέρνηση θα ανακοινώσει σύντομα ότι όλοι οι ταξιδιώτες από την Ισπανία που θα φθάνουν στη χώρα από απόψε μετά τα μεσάνυχτα, θα πρέπει να περάσουν δύο εβδομάδες σε καραντίνα στην περίπτωση που έχουν προσβληθεί από κορονοϊό, γράφει η εφημερίδα Sunday Times.

«Δεύτερο κύμα της Covid-19 εκεί οδήγησε στην απόφαση να αφαιρεθεί η Ισπανία από τον κατάλογο των ασφαλών χωρών», έγραψε ο Τιμ Σίπμαν, πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας, στο Twitter, ενώ το βρετανικό υπουργείο Υγείας δεν έκανε κανένα άμεσο σχόλιο για την αναφορά αυτή.

Οι Ισπανία ανακοίνωσε ότι είναι ασφαλής χώρα με εντοπισμένες, απομονωμένες και ελεγχόμενες εστίες του κορονοϊού, μετά την υπόδειξη της Αγγλίας και της Σκωτίας.

Εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ισπανία «σέβεται τις αποφάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου» και είναι σε επαφή με τις εκεί αρχές.

Τα κρούσματα του κορονοϊού αυξήθηκαν ξανά τις τελευταίες εβδομάδες στην Ισπανία, προκαλώντας ανησυχία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Οι Βρετανοί συμβάλλουν σημαντικά στον τουριστικό τομέα της Ισπανίας.

Πέρυσι, 83,7 εκατομμύρια τουρίστες ταξίδεψαν στην Ισπανία, εκ των οποίων 18,08 εκατομμύρια ήταν Βρετανοί, αποτελώντας τη μεγαλύτερη ομάδα ανά εθνικότητα, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ισπανίας.

Τα τέσσαρα συστατικά κράτη του Ηνωμένου Βασιλείου - η Αγγλία, η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία - το καθένα εφαρμόζει τη δική του πολιτική για την επιδημία COVID-19, αλλά ακολουθούν παρόμοιους κανόνες στις περισσότερες περιπτώσεις.