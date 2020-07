Οικονομία

Κορονοϊός: Ποιες επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστές έως το τέλος Αυγούστου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παράταση της απόφασης για απαγόρευση λειτουργίας σειράς επιχειρήσεων ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Παρατείνεται η ισχύς της κοινής απόφασης των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών για την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της χώρας.

Σύμφωνα με την απόφαση, όσες επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν μέχρι και αύριο 26 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δεν θα λειτουργήσουν έως και την 31η Αυγούστου 2020.

Πρόκειται για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση:

α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10) και

β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11),

γ) τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.13),

δ) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.14) και

ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων [ΚΑΔ 8810].

2. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού (ΚΑΔ 92.00.11.00).

3. Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης (ΚΑΔ 92.00.11.02).

4. Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού η φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04).