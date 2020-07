Κόσμος

Συντριβή αεροσκάφους πάνω σε σπίτι - Τρεις νεκροί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αεροπορική τραγωδία στη Γερμανία. Από “θαύμα” σώθηκε ένα κοριτσάκι.

Τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε κτιριακό συγκρότημα στην πόλη Βέσελ της Γερμανίας.

Νεκροί είναι οι επιβαίνοντες στο διθέσιο αεροπλάνο και μία γυναίκα, η οποία έμενε στη σοφίτα μαζί με την δίχρονη κορούλα της. Το κοριτσάκι ανασύρθηκε τραυματισμένο από τα χαλάσματα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Από την πρόσκρουση του αεροπλάνου, προκλήθηκε έκρηξη και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, την οποία οι πυροσβέστες έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο, πριν εξαπλωθεί στα γειτονικά διαμερίσματα.

Τα αίτια της συντριβής του μικρού αεροσκάφους παραμένουν αδιευκρίνιστα.