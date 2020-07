Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της εβδομάδας

Τι φέρνει η νέα εβδομάδα σε όλα τα ζώδια; Τι πρέπει να προσέξουμε και πώς πρέπει να κινηθούμε;

Με μία Νέα Σελήνη στον Καρκίνο ξεκινάει η εβδομάδα μας και είναι από αυτές που θέλουν μεν τα νέα ξεκινήματα αλλά χρειάζεται το τοπίο να είναι ξεκάθαρο και απαλλαγμένο από εμπόδια του παρελθόντος, κοινώς φαντάσματα τα οποία έρχονται και χαλάνε το παρόν…

Όταν λοιπόν θα έχουμε ξεμπερδέψει με αυτά θα είμαστε σίγουροι ότι έχουμε ανοίξει τον δρόμο για αυτό που θέλουμε και κυρίως για συναισθήματα που θα είναι ισχυρά μεν αλλά με έντονη δόση επιφυλακτικότητας γιατί θέλουν αποδείξεις ώστε να ξέρουν ότι μπορούν να καρποφορήσουν και να αναπτυχθούν.

Ο Ήλιος περνάει στο Λέοντα και είναι μία θέση που του ταιριάζει γάντι γιατί ξέρει να είναι πολύ σίγουρος για τις επιλογές του, ξέρει να είναι σταθερός και στιβαρός στις αποφάσεις του και βέβαια αυτό που πρωτοστατεί είναι ο έρωτας που από αυτή την εβδομάδα θα είναι πολύ πιο έντονος και πολύ πιο εύκολο να τον ανακαλύψει όποιος επιθυμεί! Αλλά και να μην είναι διαθέσιμος έχει τον τρόπο να ανοίγει τις πόρτες αν δει έστω και μία χαραμάδα ενδιαφέροντος.

Ο Ερμής από τον Καρκίνο έχει τα όπλα στην επικοινωνία που ενώ ξέρει να ελίσσεται και να λαμβάνει πρωτοβουλίες ξέρει να τις παίρνει πίσω και να κλείνεται στο καβούκι του όταν αντιλαμβάνεται ότι τον εκμεταλλεύονται ή ότι δεν έχουν για αυτόν την ανταπόκριση που θέλει… Κοινώς θέλει να πάρει σε πράξεις αυτά που του υπόσχονται με λόγια και παραμένει δύσπιστος αν δεν υπάρχει η ανάλογη αντιμετώπιση που πίστευε ότι θα είχε…

Η Αφροδίτη από τους Διδύμους είναι όμως πολύ εφευρετική αλλά προς το τέλος της εβδομάδας ανακαλύπτει ότι αυτά που λέει είναι αντιφατικά και την ερχόμενη εβδομάδα θα χρειαστεί να τα ανασκευάσει, αν προλαβαίνει και στο βαθμό που θα μπορεί. Πάντως παραμένει ευχάριστη αλλά είναι εύκολο να χάσει τον δρόμο και κυριολεκτικά και μεταφορικά και να διανύει αποστάσεις χωρίς λόγο!

ΚΡΙΟΙ-ΚΑΡΚΙΝΟΙ-ΖΥΓΟΙ-ΑΙΓΟΚΕΡΟΙ γεννημένοι στο τέλος του τρίτου δεκαημέρου είστε αυτοί που παίρνετε φόρα όμως χρειάζεται να είστε πολύ συγκροτημένοι και η δράση να έχει περάσει από την κατάλληλη επεξεργασία για να είστε σίγουροι ότι θα πετύχετε αυτό που επιθυμείτε… Καλύτερα με μικρά βήματα και συντονισμένα παρά μεγάλα που στη συνέχεια θα γίνουν βήματα με την όπισθεν γιατί κάτι δεν είχατε υπολογίσει σωστά.

Πηγή: astrologos.gr