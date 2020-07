Κόσμος

Βίαια επεισόδια και συλλήψεις σε Σιάτλ και Πόρτλαντ

Άλλη μία νύχτα έντασης στο Σιάτλ αλλά και στο Πορτλαντ, καθώς συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού...

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο στο Σιάτλ στη μεγαλύτερη πορεία Black Lives Matter που έχει πραγματοποιηθεί εδώ και εβδομάδες, ενώ βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν για μία ακόμη νύκτα και στο Πόρτλαντ.

Η αστυνομία στο Σιάτλ έκανε χρήση βομβίδων κρότου και σπρέι πιπεριού για να διαλύσει τους διαδηλωτές, αφού κάποιοι πυρπόλησαν ένα υπό κατασκευή κέντρο κράτησης ανηλίκων στην κομητεία Κινγκ και ένα δικαστήριο. Αργά το απόγευμα η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 11 άνθρωποι συνελήφθησαν, ενώ η εφημερίδα Seattle Times έκανε λόγο για 16 συλλήψεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την Πέμπτη ότι επεκτείνει την ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων και στο Σιάτλ, προκαλώντας την οργή των τοπικών αξιωματούχων αλλά και των διαδηλωτών.

«Είδαμε τι συμβαίνει στο Πόρτλαντ και θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι στην πόλη μας στεκόμαστε με αλληλεγγύη προς τις άλλες μητέρες», δήλωσε η Λόρνα Μάρεϊ, η οποία συμμετείχε στο Τείχος των Μητέρων του Σιάτλ, ένα κίνημα που μιμείται αυτό που ξεκίνησε από το Πόρτλαντ όπου μητέρες ντυμένες στα κίτρινα δημιουργούν ένα τείχος μεταξύ των διαδηλωτών και των αστυνομικών.

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Πόρτλαντ

Στο Πόρτλαντ του Όρεγκον διαδηλωτές προσπάθησαν να στήσουν ένα οδόφραγμα μπροστά από ομοσπονδιακό δικαστήριο. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα και διέλυσαν το πλήθος.

Πέρα από τις εντάσεις όμως οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε μια εορταστική ατμόσφαιρα χτυπώντας τύμπανα και ρίχνοντας πυροτεχνήματα υπό τα χειροκροτήματα του πλήθους. Κάποιοι εξ αυτών συγκεντρώθηκαν μπροστά από ένα μνημείο προς τιμή των Αφροαμερικανών που σκοτώθηκαν από αστυνομική βία. «Είναι απίστευτο που έρχονται τόσοι άνθρωποι, θέλω απλώς να είμαι μία ακόμη φωνή», δήλωσε ο Σον Ρόμπινσον. «Και το άλλο μου μήνυμα είναι ότι οι ζωές των μαύρων μετρούν».

Το κίνημα στο Πορτλαντ ξεκίνησε, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεσότα στα τέλη Μαΐου κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς. Πήρε όμως μεγαλύτερες διαστάσεις όταν έφτασαν στην πόλη οι ομοσπονδιακές δυνάμεις. Σε πολλά βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης οι πράκτορες αυτοί, που φορούν στρατιωτικές στολές και δεν έχουν κάποιο ορατό σήμα ταυτοποίησης, χρησιμοποιούν αυτοκίνητα χωρίς διακριτικά για να συλλαμβάνουν διαδηλωτές, προκαλώντας την οργή των ντόπιων Η παρέμβαση των ομοσπονδιακών δυνάμεων έχει προκαλέσει επικρίσεις από τους Δημοκρατικούς και οργανώσεις προάσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων, οι οποίοι καταγγέλλουν την άσκηση υπερβολικής βίας.

Την Πέμπτη ανεξάρτητη υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τις καταγγελίες για βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Όρεγκον, αλλά και την παρέμβαση των δυνάμεων της τάξης την 1η Ιουνίου στην Ουάσινγκτον προκειμένου να διαλύσουν ειρηνικούς διαδηλωτές στην πλατεία Λαφαγιέτ, κοντά στον Λευκό Οίκο λίγη ώρα προτού ο Τραμπ περάσει από το πάρκο για να φωτογραφηθεί σε κοντινή εκκλησία. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει στείλει ομοσπονδιακούς πράκτορες και στο Σικάγο, το Κάνσας και την Αλμπουκέρκη, παρά την αντίθεση των δημάρχων των πόλεων.

Ο Τραμπ εμφανίζεται να στηρίζει τη σκληρή αντίδραση των δυνάμεων της τάξης στις διαδηλώσεις που συνεχίζονται στις ΗΠΑ και την Τετάρτη, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, κατηγόρησε «ακραίους πολιτικούς» και το κίνημα για την αναστολή της χρηματοδότησης των αστυνομικών τμημάτων για «τη σοκαριστική άνοδο των πυροβολισμών, των φόνων, των ανθρωποκτονιών και των ειδεχθών βίαιων εγκλημάτων».