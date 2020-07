Κόσμος

Ένας νεκρός σε αντιρατσιστική διαδήλωση στο Τέξας

"Βροχή" έπεσαν οι πυροβολισμοί σε διαδήλωση Black Lives Matter στο κέντρο του Όστιν στο Τέξας...

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε χθες Σάββατο και πολλοί πυροβολισμοί έπεσαν εν μέσω διαδήλωσης Black Lives Matter στο κέντρο του Όστιν στο Τέξας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook Live ακούγονται πολλοί πυροβολισμοί την ώρα που ομάδα περίπου 100 ατόμων πραγματοποιούσε πορεία φωνάζοντας «Πάνω οι γροθιές! Αντεπιτεθείτε!».

Η αστυνομία του Όστιν και η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της πόλης επιβεβαίωσαν με ανάρτησή τους στο Twitter ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, χωρίς ωστόσο να δώσουν άλλες πληροφορίες.

Η αστυνομία επεσήμανε ότι σύντομα θα παραχωρήσει ενημέρωση στους δημοσιογράφους για το περιστατικό.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο και στο Σιάλτ στη μεγαλύτερη πορεία Black Lives Matter που έχει πραγματοποιηθεί εδώ και εβδομάδες, ενώ βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν για μία ακόμη νύκτα και στο Πόρτλαντ.