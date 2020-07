Κόσμος

Ελπιδοφόρος: δεν θα σταματήσουμε ποτέ να εργαζόμαστε για την Αγία Σοφία

Έκανε λόγο για μια ημέρα πένθους για όλους τους Χριστιανούς την οποία μάλιστα παρομοίασε με την Μεγάλη Παρασκευή...

Το μήνυμα ότι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής θα συνεχίσει να εργάζεται για να επιστρέψει η Αγία Σοφία στο μουσειακό καθεστώς της εξέπεμψε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στο πλαίσιο ραδιοφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε στη εκπομπή World Tonight του BBC. Σχολιάζοντας τις συναντήσεις του στον Λευκό Οίκο, ο κ. Ελπιδοφόρος είπε ότι αποκόμισε την εντύπωση ότι οι Αμερικανοί ηγέτες στηρίζουν αυτό το αίτημα και ενδιαφέρονται για τις θρησκευτικές μειονότητες στην Τουρκία.

«Σίγουρα μπορώ να σας πω ότι δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Είναι μόνο η αρχή για εμάς. Θα ξεκινήσουμε μια καμπάνια. Ήδη, χθες, είχα την ευκαιρία να εκφράσω τις ανησυχίες όλων των Ορθόδοξων Χριστιανών στις Ηνωμένες Πολιτείες στον πρόεδρο Τραμπ που με δέχτηκε στον Λευκό Οίκο και στον αντιπρόεδρο κ. Πενς…. Μου δήλωσαν ξεκάθαρα ότι λυπούνται πάρα πολύ για την απόφαση που έλαβε η Τουρκία και ότι θα στηρίξουν τις μειονότητες στην Τουρκία και ιδιαίτερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας», επισήμανε ο κ. Ελπιδοφόρος.

Αναφορικά με τις διαβεβαιώσεις ότι θα διασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε όλους, ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι προσβασιμότητα σε ένα τζαμί είναι μια πάγια πρακτική που δεν συνιστά κάποια ιδιαίτερη κίνηση καλής θέλησης. Όπως εξήγησε, το πρόβλημα έγκειται στην προνομιακή μεταχείριση των μουσουλμάνων πολιτών της Τουρκίας, καθώς μόνο αυτοί θα έχουν λατρευτική πρόσβαση στο μνημείο.

«Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα να έχουμε πρόσβαση σε κανένα τζαμί στην Τουρκία, οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί είναι μια χειρονομία καλής θέλησης. Δεν είναι μια ιδιαίτερη χειρονομία. Είναι μια καθημερινή πρακτική. Είναι αυτό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Αλλά, ταυτόχρονα, θα είναι προνόμιο ενός μουσουλμάνου να έχει πρόσβαση για λατρεία σε αυτό το μνημείο, μια πρόσβαση που στερείται τώρα για τους υπόλοιπους πολίτες που δεν είναι μουσουλμάνοι στην Τουρκία», απάντησε ο Αρχιεπίσκοπος.

Ερωτώμενος για τα κίνητρα της τουρκικής κυβέρνησης, ο θρησκευτικός ηγέτης της ομογένειας στην Αμερική τα επέδωσε σε εσωτερικά πολιτικά και οικονομικά ζητήματα της χώρας. «Δεν ξέρω αν είναι ένα σημάδι αδυναμίας, αλλά μπορώ να πω ότι δεν ήταν μια σοφή απόφαση. Επιβλήθηκε κυρίως, αν μπορώ να το καταλάβω σωστά, από τη δύσκολη πολιτική και γεωστρατηγική κατάσταση όπου η Τουρκία βρίσκεται αυτή τη στιγμή και ίσως από τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένα μνημεία και ιδέες που είναι περιβεβλημένα με τόσο βαθιά ιστορία, νόημα και ένα σεβασμό αιώνων που δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε και είναι επικίνδυνο να παίζουμε με αυτά τα πράγματα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τέλος, έκανε λόγο για μια ημέρα πένθους για όλους τους Χριστιανούς την οποία μάλιστα παρομοίασε με την Μεγάλη Παρασκευή. «Είναι η μέρα που θρηνούμε αυτήν την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να ξαναμετατρέψει (σε τζαμί) ένα μνημείο, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή είναι μια τόσο οδυνηρή κατάσταση για μας που ανακηρύξαμε αυτήν την ημέρα σε ημέρα πένθους. Είναι σαν τη Μεγάλη Παρασκευή για όλους τους Χριστιανούς».