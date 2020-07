Κόσμος

Συντριβή αεροπλάνου στις Ελβετικές Άλπεις

Ομάδες διάσωσης μετέβησαν με ελικόπτερα στο σημείο αλλά μπόρεσαν μόνο να διαπιστώσουν τον θάνατο των επιβαινόντων στο αεροσκάφος...

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το μικρό αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στις Ελβετικές Άλπεις, ανακοίνωσε η αστυνομία. Τα θύματα είναι δύο Ελβετοί, ηλικίας 50 και 66 ετών και δύο Αυστριακοί, ηλικίας 46 και 50 ετών.

Στις 12.25' τοπική ώρα, η αστυνομία της περιοχής έλαβε ένα τηλεφώνημα από αυτόπτη μάρτυρα που είπε ότι ένα αεροπλάνο είχε πέσει στην περιοχή Γκλέτσερσπιτσε, μια κορυφή σε υψόμετρο 3.000 μέτρα, στο νότιο καντόνι Βαλέ, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας τηλεφώνησε λίγα λεπτά αργότερα για να αναφέρει ότι καπνός άρχισε να καλύπτει το σημείο.

Ομάδες διάσωσης, κυρίως πυροσβέστες μετέβησαν με ελικόπτερα στο σημείο αλλά "μπόρεσαν μόνο να διαπιστώσουν τον θάνατο των επιβαινόντων στο αεροσκάφος", διευκρίνισε η ίδια πηγή. Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Ράιχενμπαχ της Βέρνης το πρωί. Διεξάγονται έρευνες για να καθοριστούν τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος.