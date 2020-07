Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πάνω από 16 εκατομμύρια κρούσματα παγκοσμίως

Ο ρυθμός εξάπλωσης της πανδημίας επιταχύνεται σε όλο τον κόσμο, με περισσότερα από 5 εκατομμύρια νέα κρούσματα να έχουν καταγραφεί από την 1η Ιουλίου...

Περισσότερα από 16 εκατομμύρια κρούσματα του κορονοϊού έχουν καταγραφεί επισήμως σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων τα μισά στις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, σύμφωνα με απολογισμό που κατήρτισε σήμερα στις 08:10 ώρα Ελλάδας το AFP.

Τουλάχιστον 16.050.223 κρούσματα και 645.184 θάνατοι έχουν καταγραφεί, κυρίως στις ΗΠΑ, την πλέον πληγείσα χώρα από την πανδημία covid-19 με 4.178.021 κρούσματα και 146.460 θανάτους, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (4.328.915 κρούσματα και 182.501 θάνατοι) και την Ευρώπη (3.052.108 κρούσματα και 207.734 θάνατοι).

Ο ρυθμός εξάπλωσης της πανδημίας επιταχύνεται σε όλο τον κόσμο, με περισσότερα από 5 εκατομμύρια νέα κρούσματα να έχουν καταγραφεί από την 1η Ιουλίου, δηλαδή περισσότερο από το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των μολύνσεων από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού.