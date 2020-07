Πολιτική

Ο Τομ Χανκς ποζάρει με το ελληνικό διαβατήριο δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Μια φωτογραφία με το διάσημο ζευγάρι της σόου μπιζ ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram ο πρωθυπουργός.

Υπερήφανος... Έλληνας δηλώνει όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ, Τομ Χανκς. Ο ίδιος και η σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον, έφθασαν στη χώρα μας, όπως κάθε χρόνο, για τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη βίλα τους στην Αντίπαρο.

Το διάσημο ζευγάρι είχε μάλιστα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του Μαρέβα, χθες το βράδυ στον Αντίπαρο.

Ο κ. Μητσοτάκης ανήρτησε μάλιστα μια κοινή φωτογραφία τους, στο λογαριασμό του στο Instagram, στην οποία ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον ποζάρουν υπερήφανοι κρατώντας τα ελληνικά τους διαβατήρια, αφού με πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν πολιτογραφηθεί Έλληνες. Τη φωτογραφία συνόδευσε ο πρωθυπουργός με το σχόλιο: Είναι πλέον υπερήφανοι Έλληνες πολίτες! Η βραδιά κύλησε χαλαρά με συζήτηση για την τέχνη, την πολιτική, την Ελλάδα.

H Ρίτα Γουίλσον έχει ελληνικές ρίζες, αφού η μητέρα της κατάγεται από την Ήπειρο, ενω ο Τομ Χανκς αγαπάει πολύ την Ελλάδα και τους ανθρώπους της και περνάει πολλά καλοκαίρια στην Αντίπαρο όπου έχουν το εξοχικό τους. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν επικοινωνήσει πολλές φορές.