Κοινωνία

Κάρυστος: Βυθίστηκε το ακυβέρνητο ιστιοφόρο

Δραματική διάσωση των επιβαινόντων σε αυτό, απο διερχόμενο πλοίο.

Βυθίστηκε, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πόρτο Ράφτη και Καρύστου, το ιστιοφόρο σκάφος που χθες το απόγευμα με τέσσερις επιβαίνοντες, δύο γυναίκες και δύο άνδρες, έμεινε ακυβέρνητο λόγω εισροής υδάτων.

Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα τουριστικό σκάφος καθώς και το παραπλέον επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ» το οποίο περισυνέλεξε τους τέσσερις επιβαίνοντες του σκάφους, καλά στην υγεία τους.

Οι διασωθέντες επιβιβάστηκαν στη συνέχεια σε περιπολικό σκάφος του λιμενικού που τους μετέφερε στο λιμάνι του Λαυρίου. Από τη βύθιση του ιστιοφόρου δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου.