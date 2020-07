Κοινωνία

Συναγερμός για χειροβομβίδα σε πλυντήριο αυτοκινήτων

Στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικά κλιμάκια της Αστυνομίας, ενώ στην περιοχή αναμένονται πυροτεχνουργοί του στρατού...

Σε αποκλεισμό της περιοχής από την οδό Παύλου Φύσσα στο ρεύμα προς Νίκαια και στη Γρηγορίου Λαμπράκη στο Κερατσίνι έχει προχωρήσει η αστυνομία μετά τον εντοπισμό χειροβομβίδας σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικά κλιμάκια της Αστυνομίας, ενώ στην περιοχή αναμένονται πυροτεχνουργοί του στρατού για να την παραλάβουν.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο έχει διακοπεί προσωρινά.