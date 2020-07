Κοινωνία

Αδελφές σκοτώθηκαν σε τροχαίο με μηχανάκι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγική κατάληξη για τις δύο γυναίκες, οι οποίες υπέκυψαν στα τραύματα τους.

Τραγωδία από τροχαίο δυστύχημα με θύματα δύο αδελφές, που επέβαιναν σε δίκυκλο το οποίο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το απόγευμα του Σαββάτου στη Χανιώτη Χαλκιδικής.

Από την μετωπική σύγκρουση, τραυματίστηκαν σοβαρά οι δύο αδελφές, ηλικίας 55 και 61 ετών, που επέβαιναν στο δίκυκλο.

Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου δυστυχώς κατέληξαν.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.

Πηγή: thestival.gr