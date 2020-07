Αθλητικά

Τουρίστες στην Αθήνα Τσιτσιπάς και Καραλής (φωτό)

Τις ομορφιές της Αθήνας απολαμβάνει τις τελευταίες ώρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς ως τουρίστας στα πιο γνωστά αξιοθέατα της πρωτεύουσας.

Ο διάσημος τενίστας, μετά τις διακοπές του στη Μύκονο, επισκέφθηκε την Ακρόπολη παρέα με τον πρωταθλητή στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλή και φωτογραφήθηκαν μαζί με φόντο τον Παρθενώνα.

Στη συνέχεια οι δυο τους κατευθύνθηκαν προς το Καλλιμάρμαρο όπου απόλαυσαν τον ήλιο, αλλά και τις αγκαλιές των θαυμαστών τους.

Το βράδυ ο Στέφανος Τσιτσιπάς απόλαυσε το ποτό του στην παραλία, συντροφιά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.