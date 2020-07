Κοινωνία

Εξιχνίαση δολοφονίας από τρεις δράστες

Εντάλματα για την σύλληψη τους εξέδωσε ο Ανακριτής. Πως κατέληξε η έρευνα, για τον θάνατο του 44χρονου.

Εξιχνιάσθηκε, έπειτα από μεθοδική και ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, υπόθεση ανθρωποκτονίας σε βάρος 44χρονου αλλοδαπού, που έλαβε χώρα πρώτες πρωινές ώρες της 18-05-2020.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τρεις αλλοδαποί ηλικίας 20, 24 και 32 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για Ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες της 18/05/2020 έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι ανωτέρω ενεργώντας από κοινού κατέφεραν χτυπήματα στο κεφάλι και πλήγμα με μαχαίρι στην οπίσθια αριστερή μηριαία χώρα του θύματος. Ο 44χρονος διακομίσθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης, όπου έπειτα από κάποιες ώρες κατέληξε.

Σε βάρος των ανωτέρω εκδόθηκε Ένταλμα Σύλληψης από τον Ανακριτή του 2ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη ο 20χρονος πρωινές χθες 25-07-2020, ενώ οι έτεροι δύο δράστες αναζητούνται.