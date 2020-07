Κόσμος

Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Βερολίνο

Πανικός στο Βερολίνο. Πληροφορίες για αρκετούς τραυματίες. Τι απέγινε ο δράστης. Ποια τα πρώτα στοιχεία για το κίνητρό του.

Πανικός στο Βερολίνο, καθώς αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς σε στάση λεωφορείου, στην καρδιά της γερμανικής πρωτεύουσας!

Όπως μεταδίδει η DW υπάρχουν τουλάχιστον επτά τραυματίες, ένας εκ των οποίων είναι σοβαρά τραυματισμένος και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7.00 το πρωί (τοπική ώρα) στο Hardenbergplatz του Βερολίνου, έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό Zoological Garden.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Βερολίνου, μέσω Twitter, ένα ελικόπτερο διάσωσης έσπευσε στο σημείο για να βοηθήσει.

Ο οδηγός του οχήματος τέθηκε υπό κράτηση, ανέφερε η αστυνομία του Βερολίνου. Οι αρχές δήλωσαν ότι διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό και ότι δεν υπάρχει ένδειξη πολιτικού ή θρησκευτικού κινήτρου.

Η γερμανική εφημερίδα Bild ανέφερε ότι ένας από τους τραυματίες είχε παγιδευτεί κάτω από το αυτοκίνητο και χρειάστηκε να στηθεί ολόκληρη επιχείρηση για τη διάσωσή του. Αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες σοκαρίστηκαν λόγω του συμβάντος και ήδη παρακολουθούνται από ειδικούς, ανέφερε η εφημερίδα.





Accident at Bahnhof Zoo, people hurt pic.twitter.com/qWWvEninCE — LB (@Ellick777) July 26, 2020