Πολιτισμός

“Βουτιά”: Εικόνα παλιού καλοκαιριού στο φετινό παλιοκαλοκαίρι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα μικρού μήκους ταινία του Γιάννη Μπλέτα, έχει στόχο να ξορκίσει τις αλλαγές στις διακοπές μας, λόγω του κορονοϊού.

Μέσα σε 7:08 λεπτά, η ταινία μικρού μήκους με τίτλο "Βουτιά" του Γιάννη Μπλέτα, βουτά απνευστί σε πέλαγο περασμένων καλοκαιριών, περασμένων δεκαετιών, φέρνοντας στην επιφάνεια μνήμες, αναμνήσεις, αναμνηστικά, ανάσες δροσιάς, ανεμελιάς, απόλαυσης. Μέσα σε ένα ψηφιακό φιλμ δε χωρά το καλοκαίρι· τόσα αναλογικά φιλμ χαλάγαμε και δεν χώραγε ποτέ.



Δυο πληθωρικά σώματα, θέρος και παραθεριστής, –παιχνιδιάρικα χορταστικό και αχόρταγο παιδί– συναντιούνται και χωρίζουν κάθε χρόνο βουτάν σε αχαρτογράφητα καθαρά νερά γεύσεων, αρωμάτων, ήχων, αγγιγμάτων, ματιών, σε πελάγη αισθήσεων κι αναμνήσεων... που δεν χωράν σε ένα ψηφιακό φιλμ· που δεν χώραγαν σε τόσα αναλογικά φιλμ.

Η νέα ταινία μικρού μήκους, σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιάννη Μπλέτα, δημιουργήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης με στόχο να ξορκίσει το παλιοκαλοκαίρι που ζούμε με εικόνες παλιού καλοκαιριού όταν έκαναν βουτιά οι τουρίστες και δεν έκανε βουτιά ο τουρισμός.

Ο Γιάννης Μπλέτας γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κοζάνη. Είναι απόφοιτος Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, καθώς και της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν. Παράλληλα με τις σπουδές του, την υποκριτική και τη συγγραφή θεατρικών έργων, ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τον κινηματογράφο. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σκηνοθεσίας κινηματογράφου στο London Film School. Το 2016 προβλήθηκε online η πρώτη του ταινία μικρού μήκους, με τίτλο ‘Η Ομπρέλα’. Την επόμενη χρονιά, ακολούθησαν τα φιλμ ‘Το Ταξίδι’ καθώς και ‘Τα Γεμιστά’, η ταινία που έχει ήδη τιμηθεί με 9 βραβεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό: μεταξύ άλλων, Βραβείο “Νέοι σκηνοθέτες’’ (Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθηνών, 2018). Το 2018, ολοκλήρωσε άλλες δύο ταινίες μικρού μήκους, το ‘Armatoloi’και το ‘Τάμα’. Το Νοέμβρη του 2018 ξεκίνησε τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ σε σχέση με σκοτεινά γεγονότα της ιστορίας του Ρεθύμνου με τίτλο “Ρίγη”, που ολοκλήρωσε το 2020. Τέλη του 2019 ιδρύει την εταιρεία παραγωγής Ble Productions με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης. Το καλοκαίρι του 2019 δημιούργησε την ταινία μικρού μήκους “Στροφές”, η οποία προβλήθηκε online.