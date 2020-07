Οικονομία

H αεροπορική οδηγία για ταξιδιώτες από Βουλγαρία και Ρουμανία

Τι αναφέρει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για το νέο μέτρο που αφορά στις δύο χώρες. Από πότε και έως πότε θα ισχύσει.

Με αρνητικό τεστ COVID 19 θα εισέρχονται στην Ελλάδα όσοι ταξιδεύουν αεροπορικώς από Βουλγαρία και Ρουμανία, σύμφωνα με την αεροπορική οδηγία (notam) που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας μετά από ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η νέα οδηγία θα ισχύει από την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου έως και την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020.

Η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έχει ως εξής: «Με βάση την ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων αποφασίστηκε ότι όσοι εισέρχονται στην Ελλάδα, μέσω αεροπορικών συνδέσεων, από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, από το πρωί της Τρίτης, 28 Ιουλίου, μέχρι τις 4 Αυγούστου, υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου (PCR) για τον κορονοϊό, που να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξή τους στην Ελλάδα.

Εξαιρούνται οι Έλληνες πολίτες, οι κάτοχοι άδειας παραμονής και όσοι ταξιδεύουν για ουσιώδεις λόγους. Ταυτόχρονα, παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση συμπλήρωσης του Passenger Locator Form (PLF) τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξη στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναλύει και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα, ώστε το άνοιγμα στους ξένους επισκέπτες να γίνεται με ασφάλεια και χωρίς εκπτώσεις στη δημόσια υγεία».