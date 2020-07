Παράξενα

Φορτηγά “μπούκαραν” σε εστιατόριο (βίντεο)

Προηγουμένως, είχαν παρασύρει αυτοκίνητα. Πανικός και τραυματίες. Δείτε τι κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.

Τα σπασμένα φρένα ενός φορτηγού, είχαν ως αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να κινείται ουσιαστικά ακυβέρνητο από τον οδηγό του. Αφού χτύπησε αρκετά οχήματα που βρίσκονταν στον δρόμο, κατέληξε σε ένα εστιατόριο, μαζί με άλλο ένα φορτηγό το οποίο παρέσυρε.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις σκηνές πανικού και τρόμου, που εκτιλύχθηκαν στο Βλαδιβοστόκ.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, συνολικά 6 οχήματα υπέστησαν ζημιές, ενώ 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Αλώβητη βγήκε μια γυναίκα από το εστιατόριο στο οποίο «μπούκαραν» τα δύο φορτηγά!