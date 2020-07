Πολιτική

Αυστρία κατά Ερντογάν για την Αγία Σοφία και την διχαστική ιδεολογία

Νέα «πυρά» από την Υπ. Ενσωμάτωσης. Επίθεση στον Τούρκο Πρόεδρο και από την ΥΠΕΞ της χώρας.

"Το ότι ο πρόεδρος Ερντογάν εκμεταλλεύεται τώρα την Αγία Σοφία για τους πολιτικούς σκοπούς του και την μετατρέπει σε τζαμί, δείχνει ξεκάθαρα ότι εδώ δεν βρίσκεται στο προσκήνιο η θρησκεία αλλά μία διχαστική πολιτική ιδεολογία", καταγγέλλει σε δηλώσεις της η Αυστριακή υπουργός Ενσωμάτωσης Σουζάνε Ράαμπ. Όπως επισημαίνει η Αυστριακή υπουργός, "εδώ και δεκαετίες η Αγία Σοφία, ως μουσείο, ήταν ανοικτή σε εκατομμύρια ανθρώπους όλων των πολιτισμών και όλων των θρησκειών και αποτελούσε ένα σημαντικό και όμορφο σύμβολο για την ειρηνική συνύπαρξη".

Ως "νεότερο κρίκο σε μία αλυσίδα προκλήσεων" είχε καταγγείλει πρόσφατα την μετατροπή από την Τουρκία της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί, ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, ενώ σε σχέση με τις εξελίξεις στη Λιβύη και στο Βόρειο Ιράκ σημείωνε πως "απλούστατα η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος εταίρος της Ευρώπης".

Ο Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ είχε τονίσει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ασκεί απέναντι στην Τουρκία "μία ισχυρή πολιτική και να μιλά μία σαφή γλώσσα (...) σε μία σταθερή βάση αξιών", και ταυτόχρονα είχε ζητήσει εκ νέου την διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την 'Αγκυρα, επισημαίνοντας ότι "και εδώ η ΕΕ θα έπρεπε να κάνει μία σαφή τομή και να δηλώσει πως όλα αυτά δεν είναι πλέον επιτρεπτά και σωστά".

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα σημειώθηκε μία νέα διπλωματική ένταση μεταξύ Βιέννης και Άγκυρας, εξαιτίας βίαιων συγκρούσεων στην αυστριακή πρωτεύουσα ανάμεσα σε Κούρδους και αριστερούς διαδηλωτές από την μία πλευρά και σε Τούρκους ακραίους εθνικιστικούς και ακροδεξιούς αντιδιαδηλωτές από την άλλη πλευρά, κατά τις οποίες υπήρξαν τραυματίες, συλλήψεις και υλικές ζημίες. Σε σχέση με τα επεισόδια, ο Αυστριακός ομοσπονδιακός καγκελάριος, Σεμπάστιαν Κουρτς, είχε κατηγορήσει την Τουρκία ότι "σπέρνει διχόνοια" και εργαλειοποιεί τα περιστατικά για τους δικούς της σκοπούς.

Σύμφωνα με τον καγκελάριο, η 'Αγκυρα χρησιμοποιεί την κατάσταση για να "δημιουργήσει κλίμα" για τα δικά της συμφέροντα, και αυτό συνιστά εκμετάλλευση των ανθρώπων με τουρκικές ρίζες που ζουν στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε ο ίδιος, για τον λόγο αυτό είχε κληθεί στο αυστριακό υπουργείο Εξωτερικών ο Τούρκος πρέσβης στη Βιέννη, για να του καταστεί σαφές "ότι πρέπει να δοθεί τέλος στην επιδίωξη της Τουρκίας να ασκεί επιρροή στους ανθρώπους εδώ στην Αυστρία και να τους εργαλειοποιεί για τις διαφορές της" (σ.σ. προφανώς με τους Κούρδους).