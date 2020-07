Κόσμος

Κορονοϊός - Βόρεια Κορέα: το πρώτο πιθανό κρούσμα και το σχέδιο ύψιστης ανάγκης

Ποιος είναι ο άνδρας και πως πέρασε τα σύνορα της χώρας, της πρώτης στον πλανήτη που «σφράγισε» τις πύλες εισόδου, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας.

“Ύψιστη κατάσταση συναγερμού” κήρυξε η Βόρεια Κορέα μετά από την ανακάλυψη στο έδαφος της ενός πρώτου «ύποπτου» κρούσματος του νέου κορονοϊού και διέταξε τον περιορισμό της πόλης Καεσόνγκ (στα νότια της χώρας), όπου εντοπίστηκε η πιθανή πρώτη εστία.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν προήδρευσε σε έκτακτη συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου του κυβερνώντος κόμματος το Σάββατο για την εφαρμογή "ενός συστήματος ύψιστης έκτακτης ανάγκης και αύξησης του υψηλότερου επιπέδου συναγερμού" για τον περιορισμό του ιού, ανακοίνωσε το επίσημο πρακτορείο KCNA.

Εάν επιβεβαιωθούν οι εξετάσεις, αυτό θα είναι το πρώτο επίσημα αναγνωρισμένο κρούσμα της Covid-19 στη Βόρεια Κορέα, όπου η υποδομή του συστήματος υγείας είναι ιδιαίτερα ανεπαρκής για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας επιδημίας.

Το KCNA μεταδίδει πως οι υποψίες αφορούν έναν πολίτη που εγκατέλειψε τη χώρα πριν τρία χρόνια και "επέστρεψε στις 19 Ιουλίου αφού διέσχισε παράνομα τη διαχωριστική γραμμή" που οροθετεί τα σύνορα με τη Νότια Κορέα. Είναι εξαιρετικά σπάνιο να διασχίζουν άνθρωποι από Νότο προς Βορρά την Αποστρατικοποιημένη Ζώνη (DMZ), που χωρίζει στα δύο την κορεατική χερσόνησο. Σε αντίθεση με αυτό που υποδηλώνει το όνομά της, η Ζώνη τούτη είναι μία από τις πιο στρατοκρατούμενες περιοχές στον πλανήτη, με συρματοπλέγματα, χωράφια, ναρκοπέδια και ισχυρές φρουρές. Ωστόσο, ο στρατός της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε πως υπάρχει μια «μεγάλη πιθανότητα» ότι ένας αποστάτης επέστρεψε πρόσφατα στο Βορρά.

Η Πιονγκγιάνγκ μέχρι στιγμής ισχυρίζεται πως δεν έχει εντοπίσει κανένα κρούσμα της πανδημίας, η οποία έχει εξαπλωθεί σε όλες τις ηπείρους και προήλθε μάλιστα από τη γειτονική Κίνα.

Το ύποπτο κρούσμα είναι ένας 24χρονος, που θεωρείται πως εισήλθε κολυμπώντας πίσω στο Βορρά, καθώς εμπλέκεται σε έρευνα για βιασμό στον Νότο , σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης και τους αυτόμολους από τη Βόρειο Κορέα. Εντοπίσθηκε ως πιθανός φορέας στην παραμεθόριο πόλη Καεσόνγκ και έχει τεθεί σε καραντίνα, όπως συνέβη και με όσους είχε επαφή, σύμφωνα με το KCNA. Το πρακτορείο κάνει λόγο για μια «επικίνδυνη κατάσταση (...) που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θανατηφόρα και καταστροφικά αποτελέσματα». "Φαίνεται ότι ο φαύλος ιός έχει εισέλθει στη χώρα", δήλωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, προσθέτοντας ππως η κυβέρνηση έλαβε "το προληπτικό μέτρο του αποκλεισμού της πόλης Καεσόνγκ" στις 24 Ιουλίου, όπως μεταδίδει το KCNA.

Η Πιονγκγιάνγκ έκλεισε πολύ γρήγορα τα σύνορά της με την Κίνα στα τέλη Ιανουαρίου μετά το ξέσπασμα της επιδημίας κι έχει εφαρμόσει από την πρώτη στιγμή δραστικούς περιορισμούς και έχει κλείσει στα σπίτια τους χιλιάδες ανθρώπους. Εν τούτοις, οι ειδικοί αμφιβάλλουν ότι ο κοροναϊός δεν έχει εξαπλωθεί στον πληθυσμό της. Αναλυτές δε, υποστηρίζουν ότι πιθανώς δεκάδες πολίτες της Βόρειας Κορέας που διασχίζουν τα σύνορα καθημερινά με την Κίνα για να μεταφέρουν προϊόντα λαθρεμπορίου μετέφεραν τον ιό σε αυτήν την απομονωμένη χώρα, ακόμη και πριν κλείσει η μεθόριος. Η Κίνα και η Βόρεια Κορέα μοιράζονται μία συνοριακή γραμμή 1.400 χλμ, η οποία είναι ιδιαίτερα διαπερατή κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν οι παγωμένοι ποταμοί διευκολύνουν τις παράνομες διαβάσεις.

"Χωρίς αμφιβολία, ο κορονοϊός εισήχθη στο Βορρά από την Κίνα", δήλωσε ο Γκο Μιονγκ Χιούν, αναλυτής στο Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών του Asan, επισημαίνοντας την υψηλή συνοριακή κίνηση μεταξύ των δύο χωρών και τον σημαντικό αριθμό κρουσμάτων στην Κίνα.

Μολαταύτα,οι αρχές της Νότιας Κορέας επιμένουν πως το πρώτο τούτο κρούσμα προέρχεται από τον Νότο, σε μία σαφή προσπάθεια να παρουσιάσει τους αποστάτες ως "επικίνδυνους" ανθρώπους, προσθέτει ο Γκο. Κι αυτό σε μια στιγμή που η Πιονγκγιάνγκ αυξάνει την πίεση στη Σεούλ.

Από την πλευρά της η Νότιος Κορέα ανέφερε αύξηση των κρουσμάτων το Σάββατο, σημειώνοντας τα υψηλότερα ποσοστά σε σχεδόν τέσσερις μήνες με 113 νέα κρούσματα, 86 εκ των οποίων είναι εισαγόμενα.