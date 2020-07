Πολιτική

Βαρβιτσιώτης: έχουμε την αποτρεπτική ισχύ να αντιμετωπίσουμε κάθε απειλή

Καθιστά σαφές ότι η Ελλάδα περιμένει την έμπρακτη στήριξη των εταίρων της σε περίπτωση που η Τουρκία κλιμακώσει τις προκλήσεις της.

«Έχουμε την αποφασιστική και την αποτρεπτική ισχύ να αντιμετωπίσουμε κάθε απειλή», υπογραμμίζει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Πρώτο Θέμα, καθιστά σαφές ότι «η Ελλάδα περιμένει την έμπρακτη στήριξη των εταίρων της» σε περίπτωση που η Τουρκία κλιμακώσει τις προκλήσεις της.

Μεταφέροντας την εμπειρία του από τη συμμετοχή στις πολυήμερες διαπραγματεύσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο κοινοτικό προϋπολογισμό, ο κ. Βαρβιτσιώτης αναφέρει ότι «η Ελλάδα επέστρεψε με γεμάτες βαλίτσες» από τις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, κάνει λόγο για μια ιστορική συμφωνία για την Ευρώπη και μια εθνική επιτυχία για την Ελλάδα. Απαντώντας σε ερώτηση για την κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών υποστηρίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας «βρίσκεται στην ευρωπαϊκή μοναξιά του».