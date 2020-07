Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θρήνος για ασθενή που έδινε μάχη επί 103 ημέρες στο “Σωτηρία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκε η λίστα των θανάτων στην χώρα μας. Προβληματισμός απο τα κρούσματα της τελευταίας εβδομάδας.

Άλλο ένα θύμα προστέθηκε στη λίστα με τους ανθρώπους που δυστυχώς δεν τα κατάφεραν από τον νέο κορωνοϊό, covid-19, στην Ελλάδα.

Ένας άντρας 57 ετών κατέληξε σήμερα στο Νοσοκομείο Σωτηρία όπου νοσηλευόταν από τις 14 Απριλίου, προερχόμενος από το Σισμανόγλειο.

Έτσι οι νεκροί από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα έφτασαν τους 202.

Μπορεί η κατάσταση στη χώρα μας να δείχνει ελεγχόμενη, αλλά ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 193 την τελευταία μόνο εβδομάδα, εκ των οποίων τα 31 το Σάββατο, διάσπαρτα ανά την χώρα.