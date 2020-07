Παράξενα

Λάρισα: Πρόταση γάμου υπό την... απειλή όπλων! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άκρως πρωτότυπο και «κινηματογραφικό» το σκηνικό, που έστησαν ο μελλόνυμφος και οι φίλοι του, για να αποσπάσουν το “ναι” της κοπέλας.

Πρωτότυποςμεν, ριψοκίνδυνος δε, ήταν ο τρόπος που σκέφτηκε να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του ένας Λαρισαίος, έχοντας επινοήσει ολόκληρο σενάριο, σαν από αστυνομική χολιγουντιανή ταινία.

Ο ερωτευμένος Λαρισαίος κατόπιν συνεννόησης με την …άτακτη παρέα του σκέφτηκε να στήσει όλο το σκηνικό, που μόνο ρομαντικό δεν ήταν αλλά το αντίθετο, ήταν πολύ τρομακτικό! Ωστόσο, ήθελε προφανώς η κοπέλα του να το θυμάται για όλη της την ζωή.

Το story είχε ως εξής: Το ερωτευμένο ζευγάρι αποφάσισε να βγει μια βόλτα με το αυτοκίνητο, όταν στην μέση του πουθενά τους σταματάνε δύο άγνωστοι με πιστόλια στα χέρια και τους ζητούν να κατέβουν αμέσως από το αυτοκίνητο.

Οι δύο άγνωστοι (για την κοπέλα) απαιτούν από τον νεαρό του ζευγαριού να βγει έξω από το αυτοκίνητο και να πέσει στα γόνατα. Η κοπέλα βγήκε επίσης έξω και έμεινε …στήλη άλατος από τον τρόμο της. Τότε ο νεαρός έτσι γονατιστός όπως ήταν, βγάζει το δαχτυλίδι από την τσέπη του και της ζήτησε να γίνει γυναίκα του…

Η συνέχεια και η αντίδραση της …υποψήφιας νύφης στο βίντεο που ακολουθεί:

Πηγή: onlarissa.gr