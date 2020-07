Κοινωνία

Μάτι: δεύτερο αίτημα για διώξη σε βαθμό κακουργήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητά με νέο έγγραφο του ο δικαστικός λειτουργός, επικαλούμενος καινούρια στοιχεία!

Τις επόμενες ημέρες θα κρίνει η Εισαγγελία Πρωτοδικών αν τελικά θα αποδοθούν κακουργηματικού βαθμού κατηγορίες για την τραγωδία στο Μάτι σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων από την Πυροσβεστική, μετά το δεύτερο αίτημα του ανακριτή της υπόθεσης Αθανάσιου Μαρνέρη για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου με την άσκηση δίωξης για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο πολιτών.

Ο ανακριτής του 6ου Ανακριτικού τμήματος επανέρχεται για δεύτερη φορά, με αίτημα του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών που αρνήθηκε αντίστοιχο αίτημα που κατέθεσε ο κ. Μαρνέρης πριν ένα μήνα, με το οποίο ζητά την απαγγελία κακουργηματικού βαθμού κατηγορίας σε βάρος 12 προσώπων, ήδη εμπλεκόμενων στην υπόθεση, επικαλούμενος τα στοιχεία που ήδη έχει συγκεντρώσει από την πολύμηνη έρευνα του αλλά και όσα είδαν πλέον το φως της δημοσιότητας με τις καταγγελίες του επιπυραγού Δημήτρη Λιότσου, πραγματογνώμονα της Εισαγγελίας κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης για την φωτιά που άφησε πίσω της 102 νεκρούς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "Καθημερινή", ο κ. Μαρνέρης παραθέτει τους λόγους για τους οποίους, κατά την εκτίμηση του, προκύπτουν ενδείξεις ενδεχόμενου δόλου για την διάπραξη του αδικήματος της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο και αντίστοιχα της έκθεσης από την οποία προήλθαν βαριές βλάβες. Ο ανακριτής τονίζει πως έγινε κάκιστη διαχείριση των επίγειων και εναέριων μέσων από την Πυροσβεστική αναφέροντας πως ενώ είχαν στην διάθεση τους είκοσι πτητικά, είτε δεν τα χρησιμοποίησαν καθόλου, είτε τα διέθεσαν σε περιοχές που δεν υπήρχε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, είτε τα καθήλωσαν διατάσσοντας την μεταστάθμευσή τους στην Ελευσίνα όπου είχε κλείσει το αεροδρόμιο.

Να σημειωθεί ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας που είδαν τις προηγούμενες ημέρες το φως της δημοσιότητας ο ανακριτής φαίνεται να ζητούσε από μάρτυρες και κατηγορούμενους απαντήσεις για το περιστατικό όπου εναέριο το οποίο ξεκίνησε για το Μάτι τελικώς χρησιμοποιήθηκε σε ελεγχόμενη "έρπουσα φωτιά" στον περίβολο των εγκαταστάσεων των διυλιστηρίων Ασπροπύργου.

Διαχωρίζοντας την θέση των πυροσβεστών που πάλεψαν για να σώσουν ζωές ο ανακριτής κάνει ειδική μνεία σε αξιωματικούς του Σώματος οι οποίοι όχι μόνο δεν διακινδύνευσαν με πράξεις τους, ευρισκόμενοι οι περισσότεροι εκτός ζώνης κινδύνου, αλλά αντίθετα, μετά τα τραγικά γεγονότα στο Μάτι ,κάποιοι από αυτούς " επέδειξαν θρασύτητα και προσπάθεια συγκάλυψης των γεγονότων ακόμη και με εκβιαστικούς τρόπους".

Αν το αίτημα Μαρνέρη γίνει δεκτό από την Εισαγγελία, τότε οι 12 προτεινόμενοι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής θα είναι πλέον υπόλογοι όταν κληθούν σε απολογίες και για κακούργημα.