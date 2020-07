Πολιτισμός

Ναντ: εθελοντής ο εμπρηστής του καθεδρικού ναού

Ομολόγησε υπό το βάρος της ανάκρισης. Ποιος ειναι ο άνδρας που έβαλε την φωτιά στο κτήριο-στολίδι.

Μία εβδομάδα μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στον καθεδρικό ναό της Νάντης στη δυτική Γαλλία, ένας Ρουαντέζος εθελοντής που εργαζόταν στην εκκλησία ομολόγησε την πράξη του και τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή τέθηκε υπό κράτηση.

Ο 39χρονος άνδρας "ομολόγησε στη διάρκεια την πρώτης του εμφάνισης ενώπιον δικαστή ότι έβαλε τρεις εστίες φωτιάς στον καθεδρικό ναό", διευκρινισε ο εισαγγελέας της Νάντης Πιερ Σενές σε συνέντευξή του στην τοπική εφημερίδα Presse-Ocean.

O Ρουαντέζος πρόσφυγας είχε αρχικά συλληφθεί στις 18 Ιουλίου, λίγες ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στον καθεδρικό ναό του 15ου αιώνα Πιερ ε Σεν Πολ, όμως αφέθηκε ελεύθερος την επομένη χωρίς να του απαγγελθούν κατηογρίες. Οι ερευνητές θέλησαν να τον ανακρίνουν διότι στην εκκλησία δεν εντοπίστηκαν σημάδια διάρρηξης και ήταν γνωστό ότι το βράδυ που ξέσπασε η φωτιά ο 39χρονος άνδρας είχε αναλάβει να κλειδώσει τον ναό.

Η πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της Νάντης ξέσπασε 15 μήνες μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε την Παναγία των Παρισίων.