Εμβολιάστηκαν περισσότερα από 2.000 προσφυγόπουλα στη Μόρια

Στόχος του ΕΟΔΥ είναι η καθολική εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών σε όλες τις δομές φιλοξενίας και τα κέντρα ταυτοποίησης.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση διενέργειας μαζικού εμβολιασμoύ από το κλιμάκιο των Επαγγελματιών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας καθώς και τους εργαζομένους στο Πρόγραμμα Philos του ΕΟΔΥ στον παιδικό πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών, καθώς και ασυνόδευτων παιδιών που διαμένουν σε Δομές φιλοξενίας και Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Συγκεκριμένα, από την περασμένη Πέμπτη εμβολιάστηκαν περισσότερα από 2.000 παιδιά με πρώτες και δεύτερες δόσεις εμβολίου ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (MMR) στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μόριας Λέσβου, βάσει των καταγεγραμμένων αναγκών και του εμβολιαστικού σχεδιασμού του ΕΟΔΥ και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Ακολουθούν, αντίστοιχοι εμβολιασμοί στα Κέντρα Ταυτοποίησης σε Σάμο και Λέρο το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου, με προγραμματισμένο εμβολιασμό τουλάχιστον 1.500 παιδιών.

Επίσης, από την Δευτέρα ξεκινούν μαζικού χαρακτήρα εμβολιασμοί στα Κέντρα Φιλοξενίας της ηπειρωτικής χώρας (Αττική και Βόρεια Ελλάδα) με προτεραιότητα σε Δομές όπου υπάρχουν παιδιά που χρήζουν πρώτες δόσεις του εν λόγω εμβολίου, το οποίο επιπροσθέτως είναι απαραίτητο εν όψει της καινούργιας σχολικής χρονιάς.

Τονίζεται ότι στόχος του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας είναι η καθολική εμβολιαστική κάλυψη του παιδικού πληθυσμού προσφύγων/μεταναστών σε όλες τις Δομές Φιλοξενίας και τα Κέντρα Ταυτοποίησης, βάσει των οριζόμενων στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.