Κόσμος

Ισπανία: Ακυρώσεις διακοπών και περιορισμοί σε ταξιδιώτες

Ντόμινο ακυρώσεων έφερε η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου για καραντίνα σε όσους επιστρέφουν από Ισπανία. Οι χώρες που «ακολούθησαν» και η αντίδραση της Μαδρίτης.

Η ισπανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε σήμερα ότι παρά την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, η κατάσταση βρίσκονται «υπό έλεγχο», δίνοντας μία απάντηση σε εκείνες τις χώρες που ανακοίνωσαν περιορισμούς στις μετακινήσεις από την Ισπανία.

Από σήμερα, οι επιβάτες που φτάνουν από την Ισπανία στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να υποβάλλονται σε απομόνωση δύο εβδομάδων, ενώ η Νορβηγία επέβαλε και πάλι περιορισμούς στα ταξίδια στην Ισπανία. Παράλληλα, ο Γάλλος πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ από την πλευρά του «συνέστησε έντονα» χθες στους Γάλλους να αποφύγουν τις διακοπές στην Καταλονία, μια περιοχή στη βορειοανατολική Ισπανία όπου η επιδημία αυξάνεται ιδιαίτερα.

Παράλληλα, η TUI, η μεγαλύτερη εταιρεία διακοπών στην Ευρώπη, ανακοίνωσε σήμερα πως αποφάσισε να ακυρώσει όλες τα προγραμματισμένα πακέτα διακοπών της στην ηπειρωτική Ισπανία έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου, μετά τα μέτρα που έλαβε η Βρετανία.

«Η TUI UK έχει λάβει την απόφαση να ακυρώσει όλες τις διακοπές στην ηπειρωτική Ισπανία έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου 2020», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου. «Γνωρίζουμε πόσο προσδοκούν οι πελάτες μας τις διακοπές τους στο εξωτερικό και πως ορισμένοι θα είναι σε θέση να προσαρμοσθούν τους νέους περιορισμούς καραντίνας. Επομένως, όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν στις Βαλεαρίδες Νήσους και τα Κανάρια Νήσους θα μπορούν να ταξιδέψουν όπως είχε προγραμματιστεί από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου «, προσθέτει η εταιρεία.

«Η ισπανική κυβέρνηση θεωρεί ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, τα κρούσματα εντοπίζονται, έχουν απομονωθεί και ελεγχθεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών .

«Η Ισπανία είναι μια ασφαλής χώρα», πρόσθεσε το υπουργείο, αναφέροντας ότι στο μέτρο των δεκαπενθήμερων περιορισμών που αποφάσισε η Βρετανία, η Ισπανία «έχει έλθει σε επαφή» με το Λονδίνο του οποίου τις αποφάσεις «σέβεται».

Η επιδημία αυξάνεται στην Ισπανία με σχεδόν χίλια κρούσματα καθημερινά να έχουν καταγραφεί την Πέμπτη και την Παρασκευή, σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες αναφορές. Ο αριθμός των κρουσμάτων τριπλασιάστηκε μέσα σε δύο εβδομάδες, ενώ περισσότερες από 280 εστίες παρακολουθούνται στενά από τις υγειονομικές αρχές.

Το ισπανικό Υπουργείο Υγείας ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση στην Αραγονία και την Καταλονία.

Σε αυτήν την περιοχή, οι περιφερειακές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της καταλανικής μητρόπολης της Βαρκελώνης να μείνουν στο σπίτι τους. Χθες, αποφάσισαν επίσης να κλείσουν ντίσκο και νυχτερινά μπαρ, που θεωρούνται οι κατεξοχήν εστίες της μετάδοσης.

Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, οι περισσότερες από τις αυτόνομες περιοχές, που είναι υπεύθυνες για τις υπηρεσίες υγείας, ενίσχυσαν τους περιορισμούς, επεκτείνοντας την υποχρεωτική χρήση της μάσκας, η οποία στο εξής θα πρέπει να φοριέται ανά πάσα στιγμή στο δρόμο, με τους παραβάτες να τιμωρούνται με πρόστιμο.

Σε ορισμένες περιοχές δε, έχουν επιβληθεί ακόμη πιο αυστηροί περιορισμοί, όπως ο περιορισμός του αριθμού των ατόμων που μπορούν να συναντηθούν ή η απαγόρευση των επισκέψεων σε οίκους ευγηρίας.

Η κεντρική κυβέρνηση, η οποία διαβεβαιώνει τοις πάσιν ότι αυτό δεν είναι «δεύτερο κύμα», θεωρεί ότι οι περιφέρειες διαθέτουν επαρκή εργαλεία για τον έλεγχο της επιδημίας και αποκλείουν το ενδεχόμενο να κηρυχθεί μια νέας κατάστασης επιφυλακής ή καθεστώτος εξαίρεσης, που επέτρεψε την επιβολή ενός εξαιρετικά αυστηρού περιορισμού στα μέσα Μαρτίου, ο οποίος δεν καταργήθηκε πλήρως μέχρι τις 21 Ιουνίου.

Η Ισπανία, μια από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία, αριθμεί επισήμως περισσότερους από 28.400 θανάτους και 272.400 κρούσματα.