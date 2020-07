Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Μακέντα ακολουθεί τα χνάρια του Μπεργκ

Ο Ιταλός επιθετικός του “τριφυλλιού” φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Εκτός από την Τουρκία (Αλάνιασπορ και Αντάλιασπορ), ο Φεντερίκο Μακέντα έχει τραβήξει την προσοχή και από ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Οι πληροφορίες μάλιστα, αναφέρουν πως το ενδιαφέρον των Αράβων για τον Ιταλό επιθετικό του Παναθηναϊκού, δεν είναι απλώς... φιλολογικό, αλλά έχει προχωρήσει και σε επίπεδο ανοικτής διαπραγμάτευσης με τους ατζέντηδες του 29χρονου άσου (Μίνο και Έντσο Ραϊόλα), με τον σύλλογο από το Ντουμπάι να προσφέρει στον Μακέντα ένα πολύ ελκυστικό, διετές συμβόλαιο, με υψηλότατες απολαβές, που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση (οι αποδοχές του στον τρίτο χρόνο του με το “τριφύλλι” είναι μόλις 250.000 ευρώ).

Ο Μακέντα, δείχνει να έχει “ψηθεί” από την αραβική προσέγγιση που του δίνει την ευκαιρία να κάνει ένα προτελευταίο “συμβόλαιο ζωής”, λίγο πριν μπει στα 30 κι από την πλευρά του, φέρεται να έχει ανάψει ήδη το “πράσινο φως” προς τους εκπροσώπους του, για να “τρέξουν” τη μεταγραφή.

Το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση, είναι το αν και κατά πόσο οι Άραβες είναι διατεθειμένοι να καλύψουν τα οικονομικά “θέλω” του Παναθηναϊκού, καθώς οι άνθρωποι του “τριφυλλιού”, έχουν οριοθετήσει ως τιμή εκκίνησης των συζητήσεων για την πώληση του Μακέντα, ένα ποσό λίγο πάνω από το 1 εκατ. ευρώ.

Ποσό που γνωρίζουν καλά πως δεν μπορεί να αυξηθεί, δεδομένου ότι σε τέσσερις μήνες από σήμερα (Ιανουάριο 2021), ο Ιταλός φορ - που μπαίνει στον τρίτο και τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του - θα είναι σε θέση να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα επιθυμεί, δίχως ο Παναθηναϊκός να καρπωθεί ούτε ένα ευρώ.

Εάν πάντως η ομάδα από το Ντουμπάι, προσφέρει ένα ποσό, κοντά σε αυτά που ζητάει, τότε κι ο Παναθηναϊκός (εκτός απροόπτου) θα δώσει το “ΟΚ” για την πώληση του. Σε κάθε περίπτωση, το όλο θέμα μπαίνει στην τελική ευθεία και μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις.