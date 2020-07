Κοινωνία

Κυριακάτικη καθαριότητα στην Πλάκα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γειτονιά της Πλάκας «πήρε σειρά» στις καθιερωμένες κυριακάτικες καθαριότητες του Δήμου Αθηναίων.

Στους δρόμους, τους πεζόδρομους και άλλα σημεία της ευρύτερης περιοχής της Πλάκας πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι Κυριακάτικες δράσεις καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων. Στην εμβληματική αυτή συνοικία της πόλης, από τις 7 το πρωί με ένα μεγάλο αριθμό τεχνικών μέσων (πέντε σάρωθρα, πέντε μικρά πλυστικά, έξι μεγάλα πλυστικά, δύο υδροφόρες των δέκα τόνων) οι άνθρωποι της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, «σάρωσαν» μια μεγάλη περιοχή την οποία σκούπισαν, καθάρισαν, έπλυναν, απολύμαναν και παρέδωσαν καθαρή σε κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες.

Οι Κυριακάτικες δράσεις καθαριότητας κλείνουν επτά μήνες ζωής και έχουν γίνει κομμάτι του τακτικού καθημερινού σχεδιασμού του Δήμου Αθηναίων για το κέντρο αλλά και συνολικά για τις συνοικίες της Αθήνας. Ένας σχεδιασμός που διαρκώς αναβαθμίζεται κι έχει ήδη ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα τόσο στο κέντρο όσο και στις 129 γειτονιές της πόλης. Η προσπάθεια των ανθρώπων της Καθαριότητας με νέα, σύγχρονα, τεχνικά μέσα που έχουν προστεθεί τους προηγούμενους μήνες στην αρμόδια Διεύθυνση, συνεχίζεται νυχθημερόν και εντατικοποιείται συνεχώς.

«Η Αθήνα ανακτά τα χρώματα και το φως της, με επίμονη και διαρκή προσπάθεια καθαριότητας. Όχι επιφανειακά αλλά με μεγάλες επιχειρήσεις που κάνουν οι άνθρωποι μας σε κάθε γειτονιά, σε όλους τους δημόσιους χώρους της πόλης. Και συνεχίζουμε για τον στόχο. Καμία γειτονιά της Αθήνας ξεχασμένη, καμία γωνιά της αόρατη» επισημαίνει σε δήλωση του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.